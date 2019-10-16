Lazanya tarifi, nasıl yapılır?

16 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kat kat lazanya hamurları ile yapılışı zor gibi gözükse de pratik ve oldukça lezzetli bir tarif. Özellikle yaptığınız lazanyayı misafirleriniz ve çocuklarınız severek yiyecekler.
Lazanya İçin Gereken Malzemeler:
12 yaprak lazanya
1 su bardağı kaşar peyniri
Beşamel Sos İçin:
2 yemek kaşığı tereyağı
4 yemek kaşığı kadar un
3 su bardağı kadar süt
Tuz
1 tatlı kaşığı karabiber
Kıymalı Harç:
300 gr. kıyma
1 büyük soğan
2 diş sarımsak
1 silme yemek kaşığı domates salçası
2 domates
Tuz,
Karabiber,
Pul biber,
Sıvıyağ
Lazanya Tarifi Yapılışı:
Kıymayı az yağ ile kavurun.
Suyunun yarısını çektikten sonra yemeklik doğradığınız soğanları ilave edin.
Soğanlar solduktan sonra salçasın ekleyip kavurun.
Sarımsağını ekleyin.
Küp küp doğradığınız domatesleri ekleyin.
Domatesler pişene kadar ağzını kapatıp bekleyin.
Domatesler piştikten sonra altını kapatın.
Daha sonra beşamel sosu da hazırlayın.
Tereyağını erittikten sonra unu çırpma teli ile karıştırarak kısa bir süre kavurun.
Karıştırmaya devam ederek sütü azar azar katın.
Kıvamını alana kadar karıştırarak pişirin.
Tuz ve karabiberi de ekleyin.
Soğumaya başladıkça katılaşacağından çok koyu kıvamlı olmamasına dikkat edin.
Beşamel sos ve kıymalı iç sıcakken yemeğimizi hazırlayacağız.
Lazanyalar böylelikle yumuşasın, çünkü lazanyaları haşlamadan kullanacağız.
Dikdörtgen bir borcam uygun olur.
Borcama bir kepçe beşamel sostan yaydıktan sonra bir kat lazanya serin.
Lazanyanın üzerine kıymalı içten ince bir kat olacak şekilde yayın.
Onun üzerine tekrar bir kepçe beşamel sostan dökün.
Tekrar lazanya koyarak, iç harcı bitirene kadar bu sırayla işlemleri tekrar edin.
Borcamın en üstüne bir kat lazanya serip, beşamel sosun kalanını dökün.
Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirin.
180 derece fırında 20-25 kaşar peynirler kızarana kadar pişirin.
Afiyet olsun.
Lazanya Tarifi Püf Noktası:
Lazanyaların markası haşlanma sürelerini etkileyebilir. Buna dikkat edin.
Kullanacağınız lazanya paketinin üzerindeki açıklamaları okuyun, nasıl yapıldıklarına dikkat edin.
Eğer haşlanması gereken bir lazanya kullanıyorsanız ve az haşladıysanız lazanyalarınız sert kalacaktır.
Beşamel sosu yaparken unu gereğinden fazla kavurmayın.
Sosu, güzel şekilde karıştırarak pürüzsüz bir kıvam elde edin.
Lazanya yapraklarının yapışmaması için fırın kabınızı yağlayın.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!