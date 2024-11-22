Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Zelenskiy korkmuşa benziyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın Ukrayna'yı kıtalararası balistik füze ile vurmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Hamlelerinin olumlu sonuç verdiğini belirten Lavrov, "Zelenksiy korkmuşa benziyor ve sahiplerini Ukrayna'ya yeterli cephane ve teknoloji yardımı yapmamakla suçluyor. Kendisini Rusya'nın hamleleri karşısında 'savunmasız' hissediyor. Öyle görünüyor ki hamlelerimiz olumlu sonuç vermiş, bu sayede gerçeklerle yüzleşiyor" dedi.

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Biden'ın uzun menzilli füzelerin kullanımıyla ilgili verdiği izne de değinen Lavrov, "Biden, kendinden sonra gelecek olan Trump yönetimi için zor bir durum yaratmaya çabalıyor. Ancak yine de Rusya, nükleer silahların kullanılmaması için her şeyi yapma taraftarıdır." ifadesini kullandı. Ukrayna'nın ABD ve İngiltere'den tedarik ettiği uzun menzilli füzelerle Rusya içindeki hedefleri vurmasının ardından Rusya, kıtalararası balistik füzelerle Ukrayna'yı hedef almıştı.

Bu hamlenin ardından NATO acil toplantı kararı alırken, Ukrayna parlamentosu güvenlik sebepleriyle oturumunu ertelemişti.