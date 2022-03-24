Lavrov'un üvey kızına İngiltere'den yaptırım

İngiltere Dışişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada 65 Rus iş insanı ve firmalarına yaptırım uyguladığını açıkladı. Yaptırım uygulananlar arasında Wagner Grubu, Rus Demiryolları, dünyanın en büyük elmas üreticisi Alrosa ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un üvey kızı Polina Kovaleva da yer aldı.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı bugünkü açıklamasında Rus Demiryolları ve Wagner Grubu'nun Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimine destek verdiği için yaptırım kapsamına alındığını ifade ederek insansız hava aracı üreten Kronshtadt şirketinin de yaptırımlar kapsamında olduğunu belirtti.
Londra'da 4 milyon poundluk mülkü bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un üvey kızı Polina Kovaleva ve Rusya tarafından Melitopol'un 'Belediye Başkanı' olarak atanan Galina Danilchenko da yaptırıma tabi tutuldu.
Lavrov'un 26 yaşındaki kızı Polina Kovaleva'nın, Londra'nın batısındaki Kensington'da milyonlarca dolarlık bir mülke sahip olduğu belirtilirken, mal varlığı donduruldu. Yaptırımlar Kovaleva'nın 21 yaşındayken yaklaşık 5,8 milyon dolara nakit olarak satın aldığı İngiltere'deki evine gidip gelmesini engelleyecek.
"TUTUKLAYIN" ÇAĞRISI YAPILMIŞTI
İngiliz The Mirror gazetesine göre Loughborough Üniversitesi'nde siyaset alanında ekonomi diploması almadan önce Bristol'de özel bir yatılı okulda okuyan Kovaleva, İngiltere'yi birkaç yıldır evi olarak görüyor.
Imperial College London'da ekonomi ve işletme stratejisi alanında yüksek lisans derecesine sahip olan Kovaleva, daha sonra Gazprom ve Glencore şirketlerinde çalıştı.
Hapisteki Rus muhalefet lideri Alexei Navalny'nin Yolsuzlukla Mücadele Vakfı'nın soruşturma başkanı Maria Pevchikh, iki hafta önce Kovaleva'nın tutuklanması çağrısında bulunmuştu.
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