Lavrov'dan Putin'in sağlık durumuna ilişkin açıklama!

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İtalyan Mediaset'e verdiği röportajda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağlık durumunu sorgulayanların son zamanlarda görüştüğü liderlerle iletişime geçmesi gerektiğini söyledi.

Rus TASS haber ajansının aktardığına göre, son günlerde uluslararası basında Rusya Devlet Başkanı Putin'in sağlık durumuna ilişkin çıkan haberlere Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'dan yanıt geldi.

Lavrov verdiği demeçte, "Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de dahil olmak üzere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın zamanda iletişim kuran yabancı liderlere kendisinin sağlık durumunu sormalısınız. Kimden bahsettiğimi anladığınızı düşünüyorum" dedi.

PARKİNSON İDDİASI

Putin'in Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ile görüşmesinde ellerinin ve bacaklarının titremesi Parkinson iddialarının yeniden gündeme gelmesine sebep olmuştu. Putin'in Paskalya ayini sırasındaki görüntüleri de Parkinson hastalığı iddiası yeniden gündeme getirmişti.