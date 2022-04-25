Putin Paskalya ayinine katıldı: O anlar gündem oldu!

Son dakika: Putin Paskalya ayinine katıldı: O anlar gündem oldu! - Güncel haberler

HABERTURK.COM / Reuters

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, pazar günü Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonunu güçlü bir şekilde destekleyen Rus Ortodoks Kilisesi tarafından düzenlenen bir Paskalya ayinine katıldı.

Moskova'daki Kurtarıcı İsa Katedrali'nde Paskalya ayinine katılan Putin'in dengesiz ve gergin görüldüğü ifade edildi.

Koyu mavi takım elbise, beyaz gömlek ve koyu mor kravat giyen Putin'in gergin olduğu, kilisede ayini izlerken sürekli kıpırdadığı ve dikkatinin dağıldığı görüldü.

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İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan haberde, 69 yaşındaki Putin'in hareketlerinin Parkinson hastalığının bir belirtisi olabileceği öne sürüldü. Ayrıca Putin'in törende çok az konuştuğu belirtildi.

Diğer yandan, Patrik Kirill cumartesi günü, çatışmanın hızla sona ermesini umduğunu, ancak bunu kınamadığını söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını destekleyen açıklamaları dünya çapında Ortodoks Kilisesi'nin ikiye böldü.