Putin'in sağlığı hakkında o iddialar yeniden gündemde!

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kontrolsüz bir şekilde elinin titrediğini gösteren videonun ortaya çıkmasıyla, sağlığı hakkında yeni endişelere yol açtı.

Görüntüler, Putin'in Ukrayna'ya yönelik 'askeri operasyon' kararından birkaç gün önce Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko ile görüşmesinde çekildi.

Putin'in Lukaşenko'ya doğru yürürken ellerinin ve bacaklarının titremesi, sonrasında bir elinin göğsünde, diğer elinde yumruğunu sıkarken görüntülenmesi Parkinson iddialarını yeniden gündeme getirdi.

Independent'ta yer alan haberde, Putin'in son aylarda yüzünde şişmiş bir görüntünün olduğu belirtildi.

Eski MI6 başkanı Sir Richard Dearlove ve önceden NATO danışmanı olan Profesör Gwythian Prins, Putin'in ilerleyici sinir sistemi bozukluğu belirtileri gösterdiğini iddia etti.

GEÇEN HAFTA DA GÜNDEME GELMİŞTİ

Putin'in geçen hafta katıldığı Paskalya ayini sırasındaki görüntüleri de gündem olmuştu. İngiliz basınında yer alan haberde, Putin'in Parkinson hastalığı iddiası yeniden gündeme gelmişti.

Geçen günlerde de Savunma Bakanı Şergey Şoygu ile görüşmesinde masanın köşesinin dakikalarca tuttuğu anlar gündem olmuştu.