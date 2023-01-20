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İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Lavin isminin anlamı ve kökeni de son zamanlarda öne çıkan arama konularından birisidir.

LAVİN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Lavin ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Lavin adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Lavin isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

LAVİN İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Lavin ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Her şeyin üstünde, ay gibi. Temiz, saf. Güzel kokulu.

LAVİN ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Lavin ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Lavin adını koymak caizdir.

LAVİN İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Lavin ismini kullanan 1.957 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Lavin ismini kullanan 308 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Lavin ismini kullanan 53 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Lavin ismini kullanan 99 kişi bulunmaktadır.

LAVİN İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Adı Lavin olan kişiler için özgürlük önemli bir kavramdır. Özgürlüklerine düşkün olurlar ve kısıtlanmaya asla gelemezler. Aile ve arkadaşlarına önem verirler. Maddiyat onların hayatlarında önemli bir yer tutmaz. Paraya değer vermezler. İş hayatlarında başarılı olurlar; çünkü azimli ve çalışkan bir yapıları vardır.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk