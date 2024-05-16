Lavabolardaki kötü kokuları nasıl engellersiniz? 4 etkili çözüm önerisi!

1. KAYNAR SU

Kaynar suyun lavabo temizliğindeki gücü hafife alınmamalıdır. Bir şey için (bir parça makarna ya da bir demlik çay gibi) su kaynattıysanız, ocakta soğumasına izin vermeyin. Bunun yerine lavaboya dökün. Bu, daha hafif drenaj kokularının (özellikle eski, daha zayıf borularda) giderilmesi için yeterli olabilir.