Lavabolardaki kötü kokuları nasıl engellersiniz? 4 etkili çözüm önerisi!
Kokan mutfak lavabosu genellikle drenaj borunuzda yiyecek birikmesinden veya U-dirseğinizde kanalizasyon gazlarının drenajınızdan kaçmasına neden olan bir sorundan kaynaklanır. Kokunun türü bazen sorunu belirlemenize yardımcı olabilir. İşte, mutfak lavabonuzdaki kokuyu gidermeye yardımcı olacak 4 etkili çözüm önerisi!
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Lavabolardaki kötü kokular, ev veya iş yerlerinde sıkça karşılaşılan can sıkıcı bir sorundur. Bu kokuların nedeni pek çok faktöre bağlı olabilir: kirli borular, bakterilerin üremesi, veya düzensiz temizlik gibi. Ancak endişelenmeyin, çözümler mevcut! Sizin için 4 çözüm yolunu derledik. İşte detaylar!
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1. KAYNAR SU
Kaynar suyun lavabo temizliğindeki gücü hafife alınmamalıdır. Bir şey için (bir parça makarna ya da bir demlik çay gibi) su kaynattıysanız, ocakta soğumasına izin vermeyin. Bunun yerine lavaboya dökün. Bu, daha hafif drenaj kokularının (özellikle eski, daha zayıf borularda) giderilmesi için yeterli olabilir.
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2. KARBONAT, SİRKE VE KAYNAR SU
Kaynar su, karbonat ve sirke karışımı köpürerek lavabo temizliğinde etkili bir sonuç almanızı sağlayabilir. Pek çok kişi, sirke ile karıştırılmış karbonatın mutfak lavabonuzu temizlemek, tıkanıklığı açmak ve kokuyu gidermek için "dinamik bir ikili" olduğunu zaten biliyor.
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Lavaboya yarım bardak kabartma tozu ve ardından da yarım bardak beyaz sirke dökerek başlayın. Daha sonra oluşan gazları basınç altında tutmak için gideri hızla kapatın. Bu sirke ve karbonat karışımının her zaman birkaç dakika beklemesi gerektiğini unutmayın.
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Bu, döküntülerin parçalanmasına ve kokuların nötralize edilmesine yardımcı olan bir gaz ve köpüklenme etkisi yaratmasına olanak tanır. Gideri sıcak su ile yıkayarak bu işlemi tamamlayıp bitirmeniz gerekir. Evinizin herhangi bir alanında lavabo kokusunu gidermek için bu yöntemi uygulayabilirsiniz.
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3. LİMON VEYA PORTAKAL KABUĞU
Limon, misket limonu veya portakal gibi narenciye kabuklarını kullanmak lavabonuzu temizlemeye yardımcı olurken aynı zamanda doğal ve hoş bir koku da sağlayabilir. Kabukları çöpe atın veya öğütün, yağların ve doğal temizleme özelliklerinin sihirlerini göstermesine izin verin. Öğütücüyü iyice yıkamak için bol miktarda soğuk su ekleyin. Daha da iyi sonuçlar için narenciye kabukları buz küpleriyle birleştirilebilir.
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4. KABARTMA TOZU, LİMON SUYU VE KAYNAR SU
Sirke gibi limon suyu da karbonatla temas ettiğinde kabarcıklanma reaksiyonu yaratır. Bir bardak kabartma tozunu gidere dökün ve 15 dakika bekletin. Çeyrek ya da yarım bardak limon suyu ekleyin. Baloncuklanma oluşana kadar 15 dakika daha bekletin. Kaynak su ile temizleyin.
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KOKAN LAVABOLARIN ÖNLENMESİ
Kokan bir lavabonun dehşetini bir kez yaşadıktan sonra, bunun tekrar olmasını önlemek için elinizden gelenleri yapmak isteyebilirsiniz. Aşağıdakileri mutfak lavabonuza dökmekten kaçının:
Katı yağlar, sıvı yağlar
Pirinç, makarna ve diğer nişastalı yiyecekler
Yumurta kabukları
Kahve artıkları
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U BÜKÜMÜNÜ KONTROL EDİN
Lavabonuz çürük yumurta gibi kokuyorsa, bu muhtemelen U-dirseğinizdeki bir sorundan kaynaklanıyordur. U-dirseği, kanalizasyon gazlarından gelen kokulara karşı bariyer görevi görecek şekilde suyla dolu olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu su artık orada değilse, gazların giderinizden yukarı çıkmasına ve çürük yumurta kokusuna neden olmasına neden olabilir.
Kaynak: Balkan Plumbing, The Kitchn, Tapwere House
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