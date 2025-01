28 Aralık'ta evlenecekleri ve 600 milyon dolarlık lüks bir düğün yapacakları iddialarını Bezos, sosyal medya üzerinden yalanlamış ve şöyle demişti:

"Bütün bunlar tamamen yanlış, bunların hiçbiri gerçekleşmiyor. 'Okuduğunuz her şeye inanmayın' atasözü bugün her zamankinden daha da doğru. Artık yalanlar, gerçek açığa çıkmadan önce dünyanın her yerine yayılabilir. Bu yüzden dikkatli olun arkadaşlar ve saf olmayın."