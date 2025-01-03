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        Haberler Dünyadan Lauren Sanchez eski erkek arkadaşıyla Jeff Bezos'un yatında görüntülendi: Yata gümrük polisleri baskın yaptı - magazin haberleri

        Lauren Sanchez eski erkek arkadaşıyla Jeff Bezos'un yatındayken gümrük baskını yapıldı

        Jezz Bezos ile geçen yıl nişanlanan Lauren Sanchez, yakın ilişkisini sürdürdüğü eski erkek arkadaşı Tony Gonzalez'in de aralarında bulunduğu bir grup arkadaşıyla, Bezos'un 500 milyon dolarlık lüks yatında tatil yaptı. Yat keyfi, gümrük polisinin baskınıyla kesintiye uğradı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 10:23 Güncelleme: 03.01.2025 - 11:03
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        • 1

          Lauren Sanchez, nişanlısı Jeff Bezos'un lüks yatında aralarında eski sevgilisi Tony Gonzalez'in de yer aldığı bir grup arkadaşıyla keyif yaparken görüntülendi.

        • 2

          Karayip Denizi'ndeki St. Barts Adası açıklarında demirleyen gemide güneşlenen Sanchez ve arkadaşlarının keyfini gümrük polisinin ani baskını böldü.

        • 3

          55 yaşındaki eski gazeteci Lauren Sanchez, güneşlendiği sırada yat çalışanlarından biri tarafından, 500 milyon dolarlık gemiyi inceleyen gümrük yetkililerinin geldiği konusunda bilgilendirildi.

        • 4

          Gümrük yetkilileri, Jeff Bezos'un 127 metrelik yatını üç saatten fazla bir süre boyunca güvertede dolaşarak, Lauren Sanchez ve diğer yolcularla konuşarak inceledi.

        • 5

          Daily Mail'e konuşan bir kaynak, incelemenin rutin olduğunu söyledi. Aramanın amacı veya yetkililerin ne aradığı ise bilinmiyor.

        • 6

          60 yaşındaki milyarder Amazon kurucusu Jeff Bezos, lüks yattaki yeni yıl tatiline ait hiçbir fotoğrafta yer almazken, Sanchez'in 48 yaşındaki eski erkek arkadaşı Tony Gonzalez, güneşlenirken ve denize atlarken görüntülendi.

        • 7

          Sanchez ile eski erkek arkadaşı Tony Gonzalez ve Gonzalez'in yeni eşi October Gonzalez'in yakın ilişki içinde olduğu biliniyor. Sanchez ve Gonzalez çifti sık sık birlikte zaman geçiriyor.

        • 8

          Jezz Bezos ile 2018'den bu yana birlikte olan ve 2023'te nişanlanan Sanchez, katıldığı bir TV programında düğün hazırlıklarından bahsettikten sonra çiftin düğün yapacağı haberleri ortaya çıkmıştı.

        • 9

          28 Aralık'ta evlenecekleri ve 600 milyon dolarlık lüks bir düğün yapacakları iddialarını Bezos, sosyal medya üzerinden yalanlamış ve şöyle demişti:

          "Bütün bunlar tamamen yanlış, bunların hiçbiri gerçekleşmiyor. 'Okuduğunuz her şeye inanmayın' atasözü bugün her zamankinden daha da doğru. Artık yalanlar, gerçek açığa çıkmadan önce dünyanın her yerine yayılabilir. Bu yüzden dikkatli olun arkadaşlar ve saf olmayın."

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