Çağdaş İstanbul Vakfı, İstanbulThe Lights projesiyle 7 Aralık 2020-3 Ocak 2021 tarihleri arasında İstanbul’un adını sanatla tüm dünyaya duyurmayı hedefliyor. Aralarında Lara Kamhi’nin de yer aldığı 54 sanatçının 50’den fazla eseri proje kapsamında, İstanbul’un 59 farklı noktasında sergilenecek.

Işık ve dijital enstalasyonların, dev heykellerin, dev LED ekranlarda yeni nesil medya eserlerinin sergileneceği projenin küratörlüğünü CIF sanat ve kültür programları direktörü Ayça Okay, Contemporary Istanbul Plugin’in küratörü Esra Özkan ile Ha:ar ekibinden sanatçılar Hande Şekerciler ve Arda Yalkın üstleniyor.

Lara Kamhi’nin 2012 yılında hayata geçirdiği, gerçekliğin manipülatif ancak soyut kökenini irdeleyen “Cityscape” adlı video eseri, barkodunu çıkarırcasına sürekli bir renk, biçim ve ışık akışına dönüştürdüğü hareketli imgelerin, gözlemci ve algısı arasında yarattığı uyum ve kırılma anlarına odaklanıyor.

Lara Kamhi

10 yılı aşkın bir süredir sinematik sanatlar alanında üretim yapan Lara Kamhi, sarmal ve deneysel sinema pratiğini yurt içi ve yurt dışı sergilerde, festivallerde, kamusal alanlarda ve müzelerde sergilemeye devam ediyor. Sanatçı aynı zamanda, ilk uzun metraj filmi“Chaosmos”a yönelik çalışmalarını da sürdürüyor.