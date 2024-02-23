Lara Fabian 25 Nisan'da İstanbul'da

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Aşkın müzik aracılığı ile kutlanacağı, romantizm ve tutku dolu ikonik şarkılarla büyüleyici bir müzik yolculuğu İstanbulluları bekliyor. “Je T'aime" ve "I Will Love Again" parçalarıyla müzik listelerini alt üst eden, albümleri 20 milyonun üzerinde satan, Belçikalı dünya yıldızı Lara Fabian, zamansız klasiklerini seslendirdiği ''Je T'aime'' turnesi kapsamında 25 Nisan'da Volkswagen Arena'da sevenleriyle buluşacak.

1995'ten bu yana kariyerine sayılamayacak kadar başarılı proje sığdıran Lara Fabian, onlarca uluslararası ödül kazandı. "I Will Love Again" şarkısı Billboard Dans Müziği Listesi'nde 58 hafta boyunca 1 numarada kaldı. 1988 yılında 33. Eurovision Şarkı Yarışması’nda Lüksemburg’u temsil etti ve “Croire” adlı parçayla 4. oldu. 1991-2013 yılları arasındaki dizi ve filmlerde 13 şarkısıyla eşsiz bir performans sergiledi, 2002 yılında ise “Final Fantasy” filmi ile World Soundtrack Awards’ta, “En İyi Film Müziği” ödülüne layık görüldü.

Geniş repertuarı ve etkileyici performansıyla unutulmaz bir geceye imza atacak Lara Fabian’ın konser biletleri Biletinial’da satışa çıktı.