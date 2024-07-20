Lara Di Lara ile İstanbul Modern'de 'Uzun Cuma'
İstanbul Modern'in "Uzun Cuma" programı kapsamında 26 Temmuz Cuma günü gerçekleşecek yeni etkinliğinde, Lara Di Lara açık havada sahne alıyor.
İstanbul Modern’in Mastercard'ın katkılarıyla gerçekleştirdiği “Uzun Cuma” programı kapsamında düzenlenen etkinlikler yaz boyu devam ediyor. Besteci ve söz yazarı kimliğiyle alternatif müziğin dikkat çeken vokallerinden Lara Di Lara, akustik performansıyla 26 Temmuz Cuma günü müze ziyaretçileriyle buluşuyor.
Konser öncesinde ise Hadi Blues ekibi, müzede partnerli dans atölyesi gerçekleştiriyor. Katılımcılar, blues müziği eşliğinde bu dansın temel adımlarını öğreniyor ve karakteristik özelliklerini keşfediyor.
“Uzun Cuma” Etkinlik Programı:
26 Temmuz 2024, Cuma
18.00 Hadi Blues ile Dans Atölyesi – Etkinlik Odası
19.00 Lara Di Lara Açık Hava Konseri – Dış Etkinlik Alanı