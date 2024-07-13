Lamine Yamal, Pele'nin rekorunu kıracak!

PELE'NİN REKORUNU DA KIRACAK

Lamine Yamal, yarınki maçta forma giymesi halinde futbolun uluslararası en büyük iki organizasyonu olan Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası da dahil olmak üzere finallerde forma giyen en genç oyuncu ünvanına sahip olacak.