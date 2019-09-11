11 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Lamborghini, Bolonya lehçesinde yıldırım anlamına gelen ilk hibrit süper otomobili Sian’ı Frankfurt Otomobil Fuarı'nda tanıttı. V12 motorunu hibrit teknolojisiyle birleştiren İtalyan üretici, bu sayede Sian'ın toplamda 819 beygirlik güç ürettiğini ve bu modelin bugüne kadar üretilen en güçlü Lamborghini olduğunu açıkladı.
Automobili Lamborghini Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali, "Sián, Lamborghini'nin elektrikli otomobillere geçiş yolundaki ilk kilometre taşı olmasının yanı sıra yeni nesil V12 motorumuzu da ortaya koyuyor. Bolonya lehçesinde 'yıldırım' anlamına gelen Sián ismi, Lamborghini'nin üretim hattından ilk kez elektrikli bir otomobilin çıkmasını simgeliyor ve faaliyetlerimizi yürüttüğümüz coğrafyayla olan güçlü bağımızı vurguluyor" dedi.
Sadece 63 adet üretileceği kaydedilen otomobilin boyasının altın parçacıkları ve altın kristaller içerdiği aktarılırken, kokpitte ise, özel olarak geliştirilen ve üretimde ilk kez 3D basılmış parçaların kullanıldığı 'Terra di Sant'Agata Bolognese' rengi deri döşemenin kullanıldığı bilgisi verildi.
SAHİBİ KENDİ DİZAYN EDECEK
Öte yandan, satışa çıkacak 63 otomobilin her birinin, kişiye özel tasarıma kavuşturulmak için araç sahibince dizayn edileceğinin altı çizildi.
Hızlı tepki ve performans için şanzımana 34 beygir güç üreten 48 voltluk bir elektrikli motorun eklendiği otomobil, elektrikli motorla tekerlekler arasında doğrudan bir bağlantı sağlıyor. Elektrikli motorun, geri dönüş ve park etme gibi elektrik gücüyle düşük hızda gerçekleştirilen manevraları da desteklediği aktarılıyor.
Sián, lityum iyon bir batarya taşımak yerine 'süper kapasitör' uygulamasını hayata geçirdiğini duyuran Lamborghini, süper kapasitörün, aynı ağırlıktaki bir bataryaya kıyasla üç kat daha fazla güçlü ve aynı gücü üreten bir bataryaya kıyasla üç kat daha hafif yapıda olduğunu bildirdi.
Kokpitle motor arasındaki bölme panelinin içinde yer alan süper kapasitörün ağırlık dağıtımına da katkı sağladığı bildirilirken, 34 kilogram ağırlığındaki elektrik sisteminin, böylece 1.0 kg/bg güç-ağırlık oranı sağladığı vurgulandı.
Otomobilin titanyum emme supaplarına sahip olan ve 8 bin 500 rpm'de 785 beygir (577 kW) güç ortaya koyan V12 motoru, hibrit sistemden gelen 34 beygir ilave güç ile birlikte toplamda 819 beygir (602 kW) güç sunuyor.
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