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        Haberler Dünya Rusya taktik nükleer silahlarla tatbikat başlattı

        Rusya taktik nükleer silahlarla tatbikat başlattı

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa, İngiltere ve ABD'nin "provokasyon ve tehditlerine" yanıt olarak ülkedeki stratejik olmayan nükleer silahlarını içeren askeri tatbikat düzenleneceğini 7 Mayıs'ta açıkladı. Kremlin bugünse nükleer silah kullanımına yönelik tatbikat başlatıldığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 19:41 Güncelleme: 21.05.2024 - 19:41
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        Rusya'dan nükleer silahlarla tatbikat
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        Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin "Güney Askeri Bölgesi"nde nükleer silah kullanımına yönelik tatbikat başlattığını bildirdi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı'nın talimatıyla Genelkurmay Başkanlığının önderliğinde Güney Askeri Bölgede stratejik olmayan nükleer silahın hazırlığı ve kullanımına dair tatbikatın ilk aşaması başladı." ifadesine yer verildi.

        Açıklamada, tatbikat kapsamında söz konusu bölgeye bağlı askeri birliklerin, "İskender" taktik füze sistemi için gerekli mühimmatları belirlenen noktaya ulaştırdığı ve kullanım için hazırlık yapacağı aktarıldı.

        Tatbikatta hipersonik "Kinjal" füzeleri ile donanımlı uçakların da yer alacağı belirtilen açıklamada, "Tatbikatın, bazı Batılı yetkililerin Rusya'ya karşı tehdit içeren kışkırtıcı açıklamalarına cevap olarak Rus nükleer güçlerinin hazırlık kapasitesinin yükseltilmesi, ülkenin toprak bütünlüğü ile egemenliğinin korunması amacıyla düzenlendiğine" dikkat çekildi.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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        #rusya
        #nükleer silah
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