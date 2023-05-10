"VAR BU POZİSYONA KARIŞAMAZ"

"Galatasaray - Kayserispor maçı; 45+12. dakika. Nelsson'un Mame Thiam'a yaptığı müdahale"

Hugh Dallas: "Burada görebiliyoruz ki, tartışma şunun üzerine; acaba umut vaad eden bir atak söz konusu mu? Hakem faul bile vermemiş. VAR böyle bir durumda müdahale edemez. Faul verilmiş olsa bile umut vadeden bir gol pozisyonu olmadığı için tabii ki gerçek bir fırsat ortaya çıkmamış olacağından, kırmızı kart da çıkamayacağından VAR'ın müdahale etmemesi doğrudur. Hakem faul bile vermemiş. Bu durumda VAR dahil olamaz."