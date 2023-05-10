"HAKEM BURADA KARARINI DEĞİŞTİRMEDİ"
"Altınordu - Bandırmaspor maçının 83. dakikasında Altınordu lehine verilen ve VAR sonrası değişmeyen penaltı kararı."
Hugh Dallas: "Çok hafif bir temas var. Eğer burada ufak bir temas var ise bile kesinlikle hakem, hücum oyuncusunun aşırı tepkisinden ötürü yanılgıya düşmüş. Bence bir penaltı olmamalıydı. VAR'ı böyle durumlarda müdahale etmesi için cesaretlendiriyoruz. Ben hakemleri eleştirmeyi sevmem, işleri çok zorlu ama beni şaşırtan konu; hakemler monitöre gidip bu tür pozisyonları daha iyi incelesinler, kararlarını değiştirebilsinler. Ancak burada böyle olmadı."