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İstanbul'da olay, Sultangazi ilçesinde 6 Nisan Cumartesi günü Esentepe Mahallesi'nde, saat 20.50 sıralarında meydana geldi.

2 TANE LAHMACUN SİPARİŞİ VERDİLER DHA'da yer alan habere göre cadde üzerinde bulunan bir pide ve lahmacun salonuna gelen iki kişi, lahmacun yemek istediklerini belirterek, iki tane lahmacun siparişi verdi.

SİPARİŞİN GECİKEBİLECEĞİNİ SÖYLEDİ İş yeri sahibi, iftar nedeniyle yoğunluk olduğunu, siparişin gecikebileceğini söyledi. Bunun üzerine iki şüpheli, iş yeri sahibi ile tartıştı.

İŞ YERİNE RASTGELE ATEŞ AÇTI Yaşanan tartışmadan sonra şüpheliler, iş yerinden ayrıldı. İftardan sonra iş yerinin önüne gelen şüphelilerden biri üzerindeki silahı çıkararak, iş yerine rastgele ateş etmeye başladı. REKLAM

MEKANDA BÜYÜK PANİK YAŞANDI İş yerinin camları kırılırken, çalışanlar büyük panik yaşadı. Saldırganlar ise, yaya olarak olay yerinden uzaklaştı.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI Yaşanan o anlar, güvenlik kameralarına yansırken, polisin kimliklerini tespit ettiği iki şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.