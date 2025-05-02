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        Haberler Bilgi Yaşam Lahana sarması nasıl pişirilir? Lahana sarması pişirmenin püf noktaları nelerdir, nelere dikkat etmek gerekir?

        Lahana sarması nasıl pişirilir? Lahana sarması pişirmenin püf noktaları nelerdir, nelere dikkat etmek gerekir?

        Mutfağımızda yeri ayrı olan sarma tarifleri, her bölgenin elinden başka bir lezzetle çıkar. Ancak iş lahanaya geldiğinde, hem el becerisi hem de sabır bir arada gerekir. Kimine göre kış sofralarının gözdesi, kimine göre zahmetli ama vazgeçilmez bir gelenektir lahana sarması. Peki, Lahana sarması nasıl pişirilir? Lahana sarması pişirmenin püf noktaları nelerdir, nelere dikkat etmek gerekir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2025 - 11:20 Güncelleme: 02.05.2025 - 11:20
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        Lahana sarması nasıl pişirilir?
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        Kokusuyla kışa, tadıyla geçmişe götüren yemeklerden biri: Lahana sarması. Basit gibi görünse de, her adımında dikkat isteyen bir tariftir. Ne zaman haşlanmalı, ne kadar pişmeli, içine ne konmalı gibi sorularla her pişirme denemesi, küçük bir sınava dönüşür. Tam kıvamında, dağılmadan pişmiş lahana sarmasının tüm inceliklerini sizler için hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

        LAHANA SARMASI NASIL PİŞİRİLİR?

        Lahana sarması, doğru pişirme yöntemi uygulandığında hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle sofraların baş tacı olur. Pişirme işlemine geçmeden önce, lahana yapraklarının yeterince haşlanmış ve yumuşak olduğundan emin olunmalıdır. Sarmaların tencereye sıkı sıkıya ama ezilmeyecek şekilde dizilmesi, iç malzemenin dağılmaması için önemlidir. Üzerine mutlaka bir tabak ya da ağır bir kapak kapatılarak pişirme sırasında sarmaların açılması önlenir. Kısık ateşte, sabırla pişirilmesi gereken bir yemektir. Lahana sarması genellikle sıcak servis edilir, ancak bazı yörelerde soğuk da tüketilebilir. Sos olarak limon suyu, salçalı su ya da tereyağı sosu tercih edilebilir.

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        LAHANA SARMASI PİŞİRME TEKNİĞİ

        Lahana sarmasında en önemli aşamalardan biri doğru pişirme tekniğidir. Tencerenin dibine birkaç lahana yaprağı veya dilimlenmiş domates/patates konarak sarmaların doğrudan tencereye temas etmesi önlenir. Bu katman, hem yapışmayı engeller hem de alt sıralardaki sarmaların yanmasını önler. Sarmalar sıkı sıkıya ve yatay olarak dizilir. Üzerine sos döküldükten sonra, ağırlık yapması için tabak kapatılır. Kısık ateşte, kontrollü şekilde, ortalama 35-45 dakika pişirilir. Pişirme süresince su miktarına dikkat edilmeli, çok fazla su eklemek sarmaların dağılmasına neden olabilir.

        LAHANA SARMASI TARİFİ

        Malzemeler:

        1 orta boy lahana

        2 su bardağı pirinç

        1 adet büyük soğan

        2 yemek kaşığı domates salçası

        1 yemek kaşığı biber salçası

        1 çay bardağı zeytinyağı

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        1 tatlı kaşığı tuz

        1 çay kaşığı karabiber

        1 çay kaşığı pul biber

        1 çay kaşığı kuru nane

        1 tatlı kaşığı sumak

        1 su bardağı sıcak su

        Limon suyu

        Yapılışı:

        Lahananın yapraklarını dikkatlice ayırın. Kalın damarlarını bıçak yardımıyla inceltin.

        Kaynar tuzlu suda lahanaları yumuşayana kadar haşlayın. Bu işlem yaprakların kolay sarılmasını sağlar.

        İç harç için; yemeklik doğranmış soğanı zeytinyağında soteleyin. Ardından salçaları ekleyin ve kavurun.

        Yıkanmış pirinci ekleyip birkaç dakika daha kavurun. Baharatları ve sıcak suyu da ekleyerek 5 dakika kadar iç harcı pişirin. Soğumaya bırakın.

        Haşlanmış yaprakların içine iç harçtan bir miktar koyarak sarın. Ne çok sıkı ne de çok gevşek sarılmalı.

        Tencerenin dibine yaprak ya da domates dilimi yerleştirin. Üzerine sarmaları dizin.

        En üst kata limon dilimleri veya isteğe bağlı olarak sos dökün. Ağırlık olması için üzerine tabak kapatın.

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        Üzerini geçmeyecek kadar sıcak su ekleyin ve kısık ateşte 35-45 dakika pişirin.

        LAHANA SARMASI PİŞİRMENİN PÜF NOKTASI

        Lahana sarmasının tam kıvamında ve lezzetli olması için bazı püf noktalarına dikkat edilmesi gerekir. İşte, lahana pişirme tekniği hakkında dikkat edilmesi gerekenler:

        • Lahananın orta sertlikte, ince damarlı ve orta boy olmasına dikkat edilmelidir. Çok sert yapraklar kolay haşlanmaz ve sararken kırılabilir.
        • Yapraklar ne çok diri ne de çok yumuşak kalmalıdır. Rengini kaybetmeden yumuşamalı.
        • İç harç, yapraklara konmadan önce mutlaka ılımış olmalı. Aksi halde yaprakları yırtabilir.
        • Sarmalar ne çok sıkı ne de gevşek sarılmalı. Tencereye yerleştirirken açılmayacak şekilde sıkı dizilmeli.
        • Pişirme sırasında açılmaların önüne geçmek için ağırlık yapacak bir tabak mutlaka kullanılmalı. En önemli noktalardan biri, sarmaların aceleye getirilmeden, kısık ateşte yavaş yavaş pişirilmesidir. Yüksek ateşte pişirilen lahanaların iç harçları çiğ kalabilir. Lahana yaprağında da sertlik olabilir.
        • Lezzet katmak için pişirme suyuna limon suyu veya birkaç dilim limon eklenebilir. Zeytinyağlı yapılıyorsa, pişirme sonunda zeytinyağı gezdirilerek parlaklık verilir.
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