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Lady Gaga'ya köpek davası - Magazin haberleri

Lady Gaga'ya köpek davası

Lady Gaga'nın, 'Koji' ve 'Gustav' adlı iki Fransız buldog köpeğinin çalınmasıyla ilgili mahkemeye verilen bir kadın tarafından dava edildiği bildirildi

Giriş: 28.02.2023 - 09:47 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Jennifer McBride, köpeklerini geri getiren kişiye sorgusuz, sualsiz vereceği vaadinde bulunduğu 500 bin dolarlık ödülü iletmediği için ünlü şarkıcı Lady Gaga'yı dava etti.

  • "SUÇLUYA YATAKLIK YAPTIĞI TESPİT EDİLDİ"

    Ancak McBride, Gaga'nın köpeklerinin çalınması nedeniyle tutuklanarak hakkında dava açılan 5 kişiden biriydi. Los Angeles Polis Departmanı (LAPD), Jennifer McBride'ın suçluya yataklık yaptığının tespit edildiğini ileri sürmüştü.

  • Gaga'nın köpek gezdiricisi Ryan Fischer, 2021'de James Howard Jackson ve Jaylin White tarafından gerçekleştirilen soygun sırasında göğsünden 4 kez vurulmuştu. Fischer, yaralanmasından kısa bir süre sonra iyileşmişti.

    Jackson'a 21, White'a ise 4 yıl hapis cezası verilmişti. Her ikisi de ikrar anlaşması yapmıştı.

  • Olaydan sonra Gaga, köpekleri 'Koji' ve 'Gustavo'yu geri getireceklere sorgusuz, sualsiz vereceği 500 bin dolarlık bir ödül teklif etmişti.

  • McBride'ın köpekleri bularak onları iade edeceklere verilecek ödül için belirtilen e-posta adresine yazdığını bildirdiğini ve çalındıktan iki gün sonra nihayetinde köpekleri LAPD Olimpiyat İstasyonu'na getirdiğini o dönem 'LAPD' duyurmuştu.

  • TMZ'ye göre; Jennifer McBride, White'ın babasıyla ilişkisini 'LAPD' doğrulasa da, ödül parasını ödemediği için Gaga'yı mahkemeye verdi.

  • "ÖDÜL BEKLENTİSİYLE İADE ETTİ"

    McBride, çalıntı mal alma suçlamasına karşı hiçbir itirazda bulunmamış ve iki yıl boyunca denetimli serbestlikle cezalandırılmıştı.

    Jennifer McBride'ın mahkemenin tazminatı 1,5 milyon dolara, yani üç katına çıkarmasını istediğini ve Gaga'nın yanıltıcı bir ödül duyurusunda bulunduğunu iddia ettiğini bildirilmişti.

    LA County Bölge Başsavcı Yardımcısı Michele Hanisee, McBride'ın aldığı köpeklerin çalındığının fazlasıyla farkında olduğunu ve onları ödül beklentisiyle iade ettiğini açıklamıştı.

    Fotoğraflar: Instagram

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