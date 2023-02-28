"ÖDÜL BEKLENTİSİYLE İADE ETTİ"



McBride, çalıntı mal alma suçlamasına karşı hiçbir itirazda bulunmamış ve iki yıl boyunca denetimli serbestlikle cezalandırılmıştı.



Jennifer McBride'ın mahkemenin tazminatı 1,5 milyon dolara, yani üç katına çıkarmasını istediğini ve Gaga'nın yanıltıcı bir ödül duyurusunda bulunduğunu iddia ettiğini bildirilmişti.



LA County Bölge Başsavcı Yardımcısı Michele Hanisee, McBride'ın aldığı köpeklerin çalındığının fazlasıyla farkında olduğunu ve onları ödül beklentisiyle iade ettiğini açıklamıştı.



Fotoğraflar: Instagram