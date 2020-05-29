Lady Gaga'nın hayranlarının uzun süredir heyecanla beklediği 16 şarkılık yeni albüm "Chromatica", müzikseverlerle buluştu. Geçtiğimiz haftalarda albümden yayımlanan 'Studip Love' ve Ariana Grande düeti 'Rain On Me' olağanüstü bir ilgi görerek albümün şimdiden listeleri ele geçireceğinin ipuçlarını verdi.

58 ülkede listelerin zirvesine çıkan 'Stupid Love', toplamda dijital platformlar üzerinden 300 milyondan fazla dinlendi. Albümde Ariana Grande dışında Elton John ve Blackpink iş birlikleri de dikkat çekiyor.