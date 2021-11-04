Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Lady Gaga: 'House Of Gucci' (Gucci'nin Evi) filmi için 18 ay rolden çıkmadım! - Magazin haberleri

Lady Gaga: 'House Of Gucci' filmi için 18 ay rolden çıkmadım!

'House of Gucci' (Gucci'nin Evi) filminde, eski eşi Maurizio Gucci'yi öldürmekle suçlanan Patrizia Reggiani'yi canlandıran Lady Gaga, bu süreçte yaşadığı zorlukları anlattı. "18 ay boyunca rolden çıkmadım" diyen Gaga, kameralar kapandığında da Reggiani gibi yaşadığını söyledi

04.11.2021 - 17:35 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • İtalyan bir moda evinin kurucusu Gucci'nin torunu olan Maurizio Gucci evli olan ve kendisini başka bir kadın için terk edip giden eski eşini öldürmek için tetikçi tutan Patrizia Reggiani'nin bu süreçte yaşadıkları beyaz perdeye aktarıldı.

  • Ridley Scott'ın yönetmen koltuğuna oturduğu filmde Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino ve Jeremy Irons gibi yıldız isimlerin başrollerini paylaştığı 'House of Gucci' (Gucci'nin Evi), 26 Kasım'da gösterime girecek.

  • "PSİKOLOJİK SORUNLAR YAŞADIM"

    Filmde Patrizia Reggiani'yi canlandıran Lady Gaga, bu süreçte yaşadığı zorlukları İngiliz Vogue Dergisi'ne anlattı. 35 yaşındaki Gaga, karakterine bürünürken bazı psikolojik zorluklar yaşadığını itiraf etti.

    Lady Gaga, "Role çalışmaya başlayalı üç yıl oldu. Dürüst ve şeffaf olacağım; bir buçuk yıl boyunca Reggiani gibi yaşadım. Dokuz ay aksanlı konuştum. Kameralar kapandığında da bunu asla bırakmadım!" dedi.

  • "ONUN GİBİ YAŞIYORDUM"

    Ailesinin İtalyan kökeni olan Amerikalı sanatçı, "Bir anda saçımı boyamak zorunda kaldım ve baktığım her şeyi, dokunduğum her şeyi, parayı nerede ve ne zaman görebileceğimi fark edecek şekilde yaşamaya başladım." şeklinde konuştu.

    "Filmi tamamlarken bazı psikolojik zorluklar yaşadım." diyen Gaga, "Otel odamda Reggiani gibi yaşıyor ve konuşuyordum. Sette onun gibi yaşıyor ve konuşuyordum. Bir gün İtalya’da bir şapkayla yürüyüşe çıktığımı hatırlıyorum. Yaklaşık iki ay boyunca hiç yürümemiştim ve panikledim. Film setindeyim zannettim." ifadesini kullandı.

  • "BU FİLM HAYATIMIN EN ÖNEMLİ DENEYİMİYDİ"

    Lady Gaga ayrıca, "Bu filmi yapmak hayatımın en önemli deneyimiydi, çünkü her günün her dakikasında İtalya'daki atalarımı ve daha iyi bir hayata sahip olabilmem için ne yapmak zorunda kaldıklarını düşündüm." diye konuştu. Gaga, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

    Sadece onları gururlandırmak istedi. Bu yüzden kötü bir kadını değil, gerçek hayattan bir kadın karakterini oynamaya karar verdim.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.