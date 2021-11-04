"ONUN GİBİ YAŞIYORDUM"

Ailesinin İtalyan kökeni olan Amerikalı sanatçı, "Bir anda saçımı boyamak zorunda kaldım ve baktığım her şeyi, dokunduğum her şeyi, parayı nerede ve ne zaman görebileceğimi fark edecek şekilde yaşamaya başladım." şeklinde konuştu.

"Filmi tamamlarken bazı psikolojik zorluklar yaşadım." diyen Gaga, "Otel odamda Reggiani gibi yaşıyor ve konuşuyordum. Sette onun gibi yaşıyor ve konuşuyordum. Bir gün İtalya’da bir şapkayla yürüyüşe çıktığımı hatırlıyorum. Yaklaşık iki ay boyunca hiç yürümemiştim ve panikledim. Film setindeyim zannettim." ifadesini kullandı.