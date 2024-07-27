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        Haberler Dünyadan Lady Deadpool'un maskesinin altından Blake Lively çıktı - Magazin haberleri

        Lady Deadpool'un maskesinin altından Blake Lively çıktı

        Ryan Reynolds'un 'Deadpool'u, Hugh Jackman'ın 'Wolverine'i canlandırdığı 'Deadpool & Wolverine' filminde 'Lady Deadpool'u canlandıran oyuncunun Blake Lively olduğu ortaya çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2024 - 12:47 Güncelleme: 27.07.2024 - 12:47
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        • 1

          Ryan Reynolds'un 'Deadpool'u, Hugh Jackman'ın 'Wolverine'i canlandırdığı Marvel Sinematik Evreni'nin en son filmi 'Deadpool & Wolverine' dün gösterime girdi.

          Filmde; 'Lady Deadpool'u canlandıran oyuncu, maskesini düşürdü.

        • 2

          Marvel hayranları, maskeli karakteri kimin oynadığı konusunda çeşitli spekülasyonlar yaptı. Bazıları onun Taylor Swift olduğuna inanıyordu, ancak bunun yanlış tahmin olduğu anlaşıldı.

          'Lady Deadpool'u Ryan Reynolds'ın eşi Blake Lively'nin canlandırdığı ortaya çıktı.

        • 3

          Haberi sosyal medya hesabından paylaşan Lively, karakterle ilk kez Ryan Reynolds'la birlikte 'The Green Lantern'i çekerken tanıştığını açıkladı.

        • 4

          Lively şunları söyledi: 2010'da Gossip Girl'deydim ve ilk süper kahraman filmim The Green Lantern'i Kanadalı nazik rol arkadaşımla (Ryan Reynolds) çekmek üzereydim. Bana, diğer başrol oyuncumuza, Taika Waititi'nin yeni süper kahramanına ve hepimize ilk kez Deadpool'dan bahsetti. Bu bir 'meta' süper kahramandı. O zamanlar çoğumuz metanın tam olarak ne anlama geldiğini bilmiyorduk. Taika hariç, çünkü o her zaman biz ölümlülerden daha zekiydi. Teoride anlıyorduk ama bunun seyirci için nasıl bir araya geleceği onun dışında herkes için karanlıktı. Gerçek bir rüya değildi. Film asla gerçekleşmeyecekti.

        • 5

          "Tüm bunlardan hemen önce 2010'da 'Deadpool'un yaratıcısı Rob Liefeld ilk kez maskesiz bir Lady Deadpool çizdi" diyen Lively, "12 yıl sonra Rob'un gönderisini okudum. Bundan bir yıl sonra 'Deadpool 3' çekildi. Ve bugün sinemalarda. Evrenin bazen öyle büyülü bir mizah anlayışı var ki" ifadesini kullandı.

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