Lady Deadpool'un maskesinin altından Blake Lively çıktı

Lively şunları söyledi: 2010'da Gossip Girl'deydim ve ilk süper kahraman filmim The Green Lantern'i Kanadalı nazik rol arkadaşımla (Ryan Reynolds) çekmek üzereydim. Bana, diğer başrol oyuncumuza, Taika Waititi'nin yeni süper kahramanına ve hepimize ilk kez Deadpool'dan bahsetti. Bu bir 'meta' süper kahramandı. O zamanlar çoğumuz metanın tam olarak ne anlama geldiğini bilmiyorduk. Taika hariç, çünkü o her zaman biz ölümlülerden daha zekiydi. Teoride anlıyorduk ama bunun seyirci için nasıl bir araya geleceği onun dışında herkes için karanlıktı. Gerçek bir rüya değildi. Film asla gerçekleşmeyecekti.