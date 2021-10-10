La Palma'daki yanardağ lavlarıyla geceyi aydınlattı!

SON DAKİKA: La Palma'daki yanardağ 19 Eylül'den bu yana aktif: Lavlarıyla bir kez daha geceyi aydınlattı!

HABERTURK.COM / Ajanslar

İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nın en büyük 5'inci adası La Palma'daki Cumbre Vieja Yanardağı 19 Eylül'den bu yana lav püskürtmeye devam ediyor. Yanardağdan çıkan lavların 4 evi evi daha yuttuğu ifade edilirken, lavların yok ettiği bina sayısı bin 419'a ulaştı.

Kanarya Adaları Volkanoloji Enstitüsü’nün (Involcan) tarafından yapılan açıklamada, günün erken saatlerinde Cumbre Vieja Yanardağı'nın ağzının kuzey yüzünün çöktüğü ve çeşitli yönlere doğru yoğun lav akışı olduğu bildirildi.

HAVALİMANI YENİDEN AÇILDI

Geçtiğimiz perşembe günü pistlerde biriken kül nedeniyle uçuş trafiğine kapanan La Palma Havalimanı'nın yeniden faaliyete geçtiği aktarıldı. İspanya Havalimanları ve Hava Ulaşımı (AENA), havalimanının tekrar kullanıma açıldığı ve temizlik çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

10.5 MİLYON EUROLUK YARDIM

Kanarya Adaları hükümeti tarafından yapılan açıklamada, yanardağ felaketinden etkilenen vatandaşlara 10,5 milyon euroluk ekonomik yardım paketi hazırlandığını ve en yakın zamanda bu paranın ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı duyuruldu.

Öte yandan La Palma’da lavlar 480 hektarlık alanı yok ederken, 6 binden fazla kişi ise tahliye edildi.

LAVLAR 431 HEKTARA ULAŞTI

Kanarya Adaları özerk yönetim hükümeti ve Volkanoloji Enstitüsü'nden verilen bilgilerde, lavların kapladığı alanın 1,25 kilometrelik genişlikle ve 36,5 kilometre uzunlukla toplamda 431 hektara ulaştığı bildirildi.

Bölgede 800'den fazla evi yakıp kül eden lavların dışında yanardağdan çıkan küllerin de bin hektardan fazla tarım alanını etkilediği belirtiliyor.

Adada 28 Eylül'den bu yana Atlas Okyanusu'na dökülen lavlar denizde 38 hektarlık delta oluştururken, uzmanlar bunun daha fazla büyümesinin öngörülmediğini açıkladı.

Yanardağda mevcut durumda gaz ve kül bulutunun yüksekliğinin 3 bin 200 metreye ulaştığı, kükürt dioksit emisyonunun günde 13 bin 100 ton, karbondioksit yayılımının da 1596 ton olduğu bilgisi paylaşıldı.