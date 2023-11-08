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        Haberler Gündem La Nina soğukları ne demek? El Nino'nun ardından La Nina soğukları geliyor! La Lina kışı nasıl olur?

        El Nino'nun ardından La Nina soğukları geliyor!

        Doğu tropikal Pasifik Okyanusu'ndaki yüzey sularının olağandışı ısınmasını ifade eden El Nino sonrasında uzmanlardan La Nina soğukları için peş peşe uyarılar geldi. 2023 yazında rekor sıcaklık dalgalarıyla mücadele eden ülkemizde soğuk havaların kendini göstermesiyle La Nina kışının nasıl bir etkisi olacağı sorgulanıyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2023 - 12:15 Güncelleme: 08.11.2023 - 12:15
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        • 1

          La Nina soğukları kasım ayına girilmesiyle gündemdeki yerini aldı. Rekor sıcaklarla geçen yaz ayları sonrasında soğuk havalar için uzmanlardan peş peşe uyarılar geldi. Peki, La Lina soğuğu ne demek ve La Lina kışı nasıl olur? İşte Türkiye'ye El Nino sıcaklıklarından sonra gelecek olan La Nina soğukları hakkında merak edilen bilgiler...

        • 2

          LA LİNA SOĞUKLARI NE ANLAMA GELİYOR?

          La Nina, Pasifik Okyanusu'nun ekvatoral bandındaki okyanus sıcaklıklarındaki değişikliklerin bir sonucu olarak birkaç yılda bir meydana gelen karmaşık bir hava durumu modelidir. La Nina, pasifik okyanusu üzerinde etkili olan bir hava akımına verilen ad olarak adlandırılabilir.

        • 3

          La Nina döneminde, Orta Pasifik Okyanusu'nun doğu ekvator kısmındaki deniz yüzeyi sıcaklığı normalden 3–5 °C (5,4–9 °F) daha düşük olacaktır. La Nina'nın ortaya çıkışı genellikle beş aydan uzun sürer. El Niño ve La Niña, dünyadaki hava değişikliklerinin göstergesi olabilir.

        • 4

          DONDURUCU SOĞUKLAR KAPIDA

          Kasım ayı ile birlikte kışa tam anlamıyla giriş yapılacak. Meteoroloji uzmanları, yaz aylarındaki sıcak hava dalgası El Nino'nun kasım ayında yerini soğuk hava dalgası La Nina'ya bırakacağını öngörüyor.

        • 5

          Ülkemizde kasım ayından itibaren dondurucu soğukların etkisini göstereceğini dile getiren uzmanlar, bu senenin aynı zamanda bol kar yağışlı geçeceğini öngörüyor.

        • 6

          ŞİDDETLİ KASIRGALARA NEDEN OLABİLİYOR

          Bir La Nina yılı boyunca, kış sıcaklıkları Güney'de normalden daha sıcak ve Kuzey'de normalden daha soğuktur. La Nina ayrıca daha şiddetli bir kasırga mevsimine de yol açabilir.

        • 7

          La Nina sırasında, Pasifik kıyılarındaki sular daha soğuktur ve normalden daha fazla besin içerir.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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