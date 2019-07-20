Büyük bir soygun hikayesini ele alan La casa de papel dizisinde heyecan dorukta. En son 2. sezon finali ile ara veren La casa de papel'de şimdi 3. sezon bölümleri yayınlandı. Diziseverlerin merakla beklediği 3. sezon bölümleri Netflix'ten izlenebiliniyor.

Dikkat: Bu yazının devamı spoiler içerir!

LA CASA DE PAPEL 1 BÖLÜM: Geri Döndük

La casa de papel 1. bölüm 50 dakika olarak yayınlandı.

Rio yakalanınca çılgına dönen Tokyo, Profesör'den yardım ister. Cüretkâr bir plan kuran ikili, Rio'yu kurtarmak için ekibi yeniden toplar.

LA CASA DE PAPEL 2 BÖLÜM: Aikido

La casa de papel 3. Sezon 2. Bölüm 41 dakika olarak yayınlandı.

Profesör, kardeşinin planını uygulayıp İspanya Merkez Bankasını hedef almak için Martín'i ekibe katar. İlk yapılacak iş, mutlak kaos yaratmaktır.

LA CASA DE PAPEL 3 BÖLÜM:Yerin 48 Metre Altında

La casa de papel 3. Sezon 3. Bölüm 49 dakika olarak yayınlandı.

Tokyo ve Nairobi'nin çabaları şiddetli biçimde ters sonuç verir. Profesör, Berlin'in suyla dolu odadan altını nasıl çalacaklarını açıkladığı anı hatırlar.

LA CASA DE PAPEL 4 BÖLÜM:Güm, Güm, Güle Güle

La casa de papel 3. Sezon 4. Bölüm 43 dakika olarak yayınlandı.

Tamayo protokolleri atlayınca Profesör hazırlıksız yakalanır. Bogotá, paniğe kapılan Denver'ı sakinleştirir. Zaman tükenirken Palermo, "Flipper" planını devreye sokar.

LA CASA DE PAPEL 5 BÖLÜM:Kırmızı Kutular

La casa de papel 3. Sezon 5. Bölüm 49 dakika olarak yayınlandı.

Profesör son numarasıyla yetkilileri şoka uğratır. Ancak buna karşılık yeni müfettiş, Raquel'i hedef alır. Palermo ve Nairobi arasında hararetli bir tartışma yaşanır.

LA CASA DE PAPEL 6 BÖLÜM:Her Şey Önemsiz Göründü

La casa de papel 3. Sezon 6. Bölüm 46 dakika olarak yayınlandı.

Bir ekip, Müfettiş Sierra'nın emriyle İspanya Merkez Bankasına sızmak üzeredir. Tam o anda, Profesör ve Raquel'in Palermo ile olan bağlantısı kesilir.

LA CASA DE PAPEL 7 BÖLÜM:Kısa Bir Tatil

La casa de papel 3. Sezon 7. Bölüm 44 dakika olarak yayınlandı.

Tokyo'nun mutluluğu kısa sürer. Ángel, tartışan Raquel ve Profesör'ü yakalamaya yaklaşır. Yetkililer, ihbarlar için milyonlarca dolarlık ödül teklif eder.

LA CASA DE PAPEL 8 BÖLÜM:Sapma

La casa de papel 3. Sezon 8. Bölüm 57 dakika olarak yayınlandı.

Tokyo, dertlerini alkolün yardımıyla unutmaya çalışır. Sierra'nın kişisel taktiklerinin hedefinde Nairobi vardır. Suárez, Raquel'in izini sürmeye devam eder.

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