Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Kylie Jenner ve Kim Kardashian'dan Instagram eleştirisi: TikTok olmaya çalışmayın!

Reality show yıldızı kardeşler Kim Kardashian ve Kylie Jenner, Instagram platformunun TikTok’a dönüşmesini eleştirdi. "Instagram'ı Yeniden Instagram Yapın” akımının öncülüğünü yapan ikiliye sosyal medya kullanıcılarından destek geldi

27.07.2022 - 12:11 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Instagram'da en çok takipçiye sahip olan ünlülerden Kylie Jenner ve Kim Kardashian, sosyal medya platformunu TikTok'a benzemeye çalıştığı için eleştirdi.

  • "Make Instagram Instagram Again" (Instagram’ı Yeniden Instagram Yapın) ifadesini paylaşan Jenner, sosyal medyada yeni bir akım başlattı.

  • "TİKTOK OLMAYA ÇALIŞMAYIN!"

    Kylie Jenner, Instagram hikayesinde yaptığı paylaşımda "TikTok olmaya çalışmayın, yalnızca arkadaşlarımın güzel fotoğraflarını görmek istiyorum." dedi.

  • DESTEK YAĞDI

    Jenner'a başta ablası Kim Kardashian olmak üzere pek çok ünlü isimden ve sosyal medya kullanıcısından destek geldi.

    Instagram'ın video paylaşımına izin veren Reels formatı, TikTok'un artan popülaritesi sonrası ortaya çıkmıştı.

  • EN ÇOK TAKİPÇİSİ OLAN 2. İSİM

    Jenner'ın Instagram'da 360 milyondan fazla takipçisi bulunuyor ve kendisi futbolcu Cristiano Ronaldo'dan sonra platformda en çok takipçiye sahip olan 2. isim. Jenner'ın ablası Kim Kardashian'ın ise Instagram'da 326 milyondan fazla takipçisi var.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.