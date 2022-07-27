"DEĞİŞİME UYUM SAĞLAMAK ZORUNDAYIZ"

Mosseri, "Videoların artışına yönelik rahatsızlığın farkındayım. Fotoğraf paylaşımını desteklemeye devam edeceğiz. Fotoğraflar mirasımızın bir parçası. Bununla birlikte, şu konuda da dürüst olmalıyım. Instagram zamanla daha çok video paylaşımına yönelecek. Bu konuda hiçbir şey yapmasak bile bunu kaçınılmaz olarak görüyoruz. Bu değişime uyum sağlamak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz nisan ayında CEO Mark Zuckerberg, Instagram'da geçirilen zamanın %20'sinin Reels'lara ait olduğunu paylaşmıştı.