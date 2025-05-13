Kylie Jenner tatilde

Kardashian/Jenner ailesinin üyelerinden Kylie Jenner, kız arkadaşlarıyla beraber Karayipler'de görüntülendi.

Turks ve Caicos Adaları'nda tatil yapan 27 yaşındaki ünlü yıldız, denizin ve güneşi tadını çıkardı. Jenner, pembe bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti.

Kozmetik markası olan Kylie Jenner, 2019 yılında yani henüz 21 yaşındayken, Forbes Dergisi'nin açıkladığı listede 1 milyar dolar servetiyle dünyanın en genç milyarderi olmuştu.

Jenner, 2023'ten bu yana oyuncu Timothée Chalamet ile aşk yaşyor.