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        Haberler Dünyadan Kylie Jenner tatilde - Magazin haberleri

        Kylie Jenner tatilde

        Reality şov yıldızı Kylie Jenner, arkadaşlarıyla birlikte Karayipler'de denizin ve güneşin tadını çıkarıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2025 - 15:36 Güncelleme: 13.05.2025 - 15:43
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        Arkadaşlarıyla tatilde
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        Kardashian/Jenner ailesinin üyelerinden Kylie Jenner, kız arkadaşlarıyla beraber Karayipler'de görüntülendi.

        Turks ve Caicos Adaları'nda tatil yapan 27 yaşındaki ünlü yıldız, denizin ve güneşi tadını çıkardı. Jenner, pembe bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti.

        Kozmetik markası olan Kylie Jenner, 2019 yılında yani henüz 21 yaşındayken, Forbes Dergisi'nin açıkladığı listede 1 milyar dolar servetiyle dünyanın en genç milyarderi olmuştu.

        Jenner, 2023'ten bu yana oyuncu Timothée Chalamet ile aşk yaşyor.

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        Kylie Jenner 2017'de ilişki yaşamaya başladığı rapçi Travis Scott'tan iki çocuk sahibi oldu. İlk çocuğu 2018'de, ikincisi de 2022'de dünyaya geldi. İkinci çocuklarının doğumundan yaklaşık bir yıl sonra da çift ayrıldı.

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        #kylie jenner

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