Kylie Jenner, ailesiyle birlikte kamera karşısına geçtiği 'Keeping Up with the Kardashians' adlı reality şov kapsamında yayınlanan 'The Final Curtain'ın birinci bölümünde gençliğiyle ilgili açıklamalar yaptı. Kardashian-Jenner ailesinin en genç üyesi olan Jenner, Andy Cohen'in sunduğu programda, makyaja olan ilgisinin nasıl ortaya çıktığını anlattı.
"ÇOK İNCE DUDAKLARIN VAR"
Kendi adını taşıyan bir kozmetik markasının sahibi olan ünlü yıldız, dudaklarıyla ilgili güvensizliği nedeniyle makyaj konusuna yoğunlaştığını ifade etti. Kylie Jenner, ilk öpüşme deneyimlerinden birini yaşayana kadar da bu konuyla çok ilgilenmediğini sözlerine ekledi.
Dünyanın 30 yaş altı en zengin insanlarından biri olan Jenner, geçmişte hayatına giren erkeklerden birinin "Aman Tanrım! Güzel öpüyorsun ama çok ince dudakların var" dediğini anlatıp, bu sözler nedeniyle kendisini kimsenin öpmek istemeyeceği biri olarak gördüğünü dile getirdi.
"BENİ ETKİLEDİ"
Travis Scott ile ilişkisinden Stormi adında üç yaşında bir kızı olan Kylie Jenner, dudaklarını büyütme konusunda ilk adımları 17 yaşında attığını da itiraf etti. 23 yaşındaki Jenner, sözlerini, "Hoşlandığınız birinden dudaklarınızla ilgili sözler duymak beni etkiledi" şeklinde sürdürdü.
"DUDAK KALEMİ KULLANIYORDUM"
Kylie Jenner, yaşadığı o deneyimden sonra hissettiklerini ve düşündüklerini, "Kendimi arzulanabilir ya da tatlı hissetmedim. Gerçekten de daha iri dudaklarım olsun istiyordum. Hatta dudaklarımı daha büyük göstermek için dudak kalemi kullanıyordum" şeklinde anlattı.
Ünlü yıldız, ardından bu dudak kaleminin çok işe yaramadığını fark edip, estetik kliniğine gidip, dudak dolgusu yaptırdığını söyledi. Kylie Jenner, estetik müdahalelerine dudak dolgusuyla başladıktan sonra yüzüne de dolgu işlemleri yaptırdığını ifade etti.
Kylie Jenner'ın yüzündeki ilk değişiklikler, 2014 yılında dikkat çekmeye başlamıştı. O sırada 17 yaşındaydı Jenner'ın irileşmiş dudakları gözlerden kaçmamıştı. Ünlü isim, bir yıl boyunca dudaklarına dolgu yaptırdığı iddiaları hakkında suskun kalmıştı.
Bundan bir yıl sonra Kylie Jenner'ın yüz şekli de değişmeye başlamıştı. Yüzünün bazı bölgelerinin dolgunlaşması bir yana bazı estetik cerrahlar, Jenner'ın burnunu yaptırdığını da ileri sürmeye başlamıştı. Ancak reality show yıldızı, hakkında çıkan bu iddiaları yalanlamıştı.
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