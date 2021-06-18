"ÇOK İNCE DUDAKLARIN VAR"

Kendi adını taşıyan bir kozmetik markasının sahibi olan ünlü yıldız, dudaklarıyla ilgili güvensizliği nedeniyle makyaj konusuna yoğunlaştığını ifade etti. Kylie Jenner, ilk öpüşme deneyimlerinden birini yaşayana kadar da bu konuyla çok ilgilenmediğini sözlerine ekledi.

Dünyanın 30 yaş altı en zengin insanlarından biri olan Jenner, geçmişte hayatına giren erkeklerden birinin "Aman Tanrım! Güzel öpüyorsun ama çok ince dudakların var" dediğini anlatıp, bu sözler nedeniyle kendisini kimsenin öpmek istemeyeceği biri olarak gördüğünü dile getirdi.