35 yaşındaki Khloe Kardashian, en küçük kardeşinin kendisine aldığı hediyeyi Instagram’da paylaşmıştı. Bunun üzerine Kim Kardashian da kardeşinin hediyesini sosyal medya takipçilerine göstererek bu pahalı hediye karşısında şaşkın olduğunu belirmişti.