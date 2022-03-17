"BENİM İÇİN HİÇ KOLAY DEĞİLDİ"

Kylie Jenner, "Kızım Stormi'nin doğumunda yaşadığım deneyimden çok daha zor bir süreç geçirdim." ifadelerini kullandı. Jenner'ın Travis Scott ile 4 yaşında Stormi adında bir kızı var.

Doğum sonrası dönemde hem mental hem de fiziksel anlamda çok zor bir dönem geçtiğini belirten Jenner, "Benim için hiç kolay değildi." dedi.