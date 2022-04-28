"Eski sevgilime saldırdı!"

Attıkları her adım olay olan Kardashian ve Jenner ailesi, bu kez Rob Kardashian'ın eski sevgilisi ve çocuğunun annesi Blac Chyna ile olan davaları ile gündemde.
Chyna, aileye karşı 108 milyon dolarlık saldırı, darp, aile içi şiddet ve itibarını zedelemeyi de kapsayan dava açmıştı. 5 yaşındaki kızının babası gerçek adı Angela Renee White olan Rob Kardashian'ı 'istismarcı' olarak nitelendiren model Blac Chyna, ailenin her şeyi 'şov için' kullandığını da iddia etmişti.
Mahkemede konuşan Kylie Jenner, eski erkek arkadaşı rapçi Tyga’nın bir keresinde kendisine kolundaki yarayı gösterdiğini ve onu Chyna'nın yaptığını söylediğini aktardı.
24 yaşındaki Jenner, "Tyga biz birlikteyken, bana Chyna ile olan sıkıntılarını dile getirdi. Bana kolunu gösterdi ve Chyna'nın onu bıçakla kestiğini söyledi." dedi.
Jenner, Chyna'nın alkol ve uyuşturucu problemi de olduğunu öne sürerken, "Tyga bana kendisinin bıçaklandığı gece Chyna'nın alkol ve uyuşturucu etkisinde olduğunu söyledi." şeklinde konuştu.
"TYGA, CHYNA İLE EVLENMEYİ DÜŞÜNMEDİ"
Tyga'nın kendisine Chyna ile asla evlenmeyi düşünmediğini söylediğini söyleyen Kylie, Chyna ile ilk olarak ablası Kim ile yürüyüşe çıktıklarında tanıştığını ifade etti. Chyna ve Tyga bir zamanlar nişanlıydı ve ikilinin bir de erkek çocukları bulunuyor. İkili ayrıldıktan sonra Kylie Jenner ve Tyga ilişkiye başlamıştı.
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