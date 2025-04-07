Kylian Mbappe: R.Madrid'e çocukken gelebilirdim, erteledim

"IRKÇILIĞA KARŞI HAYATİ!"

"Irkçılığa karşı mücadele bir hayat meselesi, sadece futbol değil. Bunu durdurmalıyız, harekete geçmeliyiz. Oyuncular birbirlerini eskisinden daha fazla destekliyor ama bu yeterli değil. Bizim için çok zor ama biz ünlüyüz ve birçok insan bizi seviyor. Bizim durumumuzda olmayanlarla da ilgilenmeliyiz. Depresyon geçiren insanları ve takım arkadaşlarımı tanıyorum. İyi oynamıyordum ama mental sağlığımla ilgili bir sorun yüzünden değil. Bunu söylediklerinde hoşuma gitmedi çünkü bu ciddi bir konu. Artık insanlar bu konular hakkında konuşmaktan korkmuyor ve bu iyi bir şey. Ben sportif olarak bir dönem dibe vurdum, zihinsel olarak değil. Bu konuya çok saygı duyuyorum."