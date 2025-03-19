Kylian Mbappe'den Dembele'ye övgü!

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, yakın arkadaşı Ousmane Dembele'nin gösterdiği performansı övdü.

KYLİAN MBAPPE'DEN DEMBELE'YE ÖVGÜ

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Dembele'ye destek veren Mbappe, "Dembele, böyle oynadığı ve bu performansı gösterdiği için mutluyum. Gol atamadığı zamanlarda bile her zaman onun dünyanın en iyi oyuncularından biri olduğunu söyledim. Bunun için çok çalıştı. Umarım bu performansına devam eder." dedi.

PSG'de bu sezon 37 maçta süre bulan Dembele, 30 gol attı ve 6 asist yaptı.