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        Haberler Gündem KYK yurtları açıldı mı, ne zaman açılacak? 2023-2024 GSB KYK yurtlarına giriş ne zaman açılacak?

        KYK yurtları ne zaman açılıyor? 2023-2024 KYK yurtlarına giriş ne zaman açılacak?

        KYK yurtları açılış tarihi araştırması sıklaştı. Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt yerleştirme sonuçları 13 Eylül 2023 tarihi itibarıyla açıklandı. Üniversitelerin açılmasına artık sayılı günlerin kalmasıyla gözler "KYK yurtları ne zaman açılacak?" sorusuna çevrildi. İşte, 2023-2024 KYK yurt açılış tarihlerine dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2023 - 16:56 Güncelleme: 25.09.2023 - 16:56
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        • 1

          Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 29 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında alınan KYK yurt başvurularında sonuçlar öğrencilerin erişimine açıldı. Farklı bir şehirde üniversite okumaya gidecek olan öğrenciler KYK yurtlarının açılış tarihini araştırmaya başladı. Peki, KYK yurtları ne zaman açılıyor? İşte, 2023-2024 GSB KYK yurtlarına giriş tarihi ile ilgili detaylar...

        • 2

          2023 KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

          KYK yurtları açılış tarihi henüz açıklanmadı. Genellikle üniversitelerde yeni öğrenim döneminin başlaması ile KYK yurtları açılıyor.

          İllere göre KYK yurtlarının açılış tarihleri değişiklik gösteriyor.

        • 3

          YURT KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

          YURTKUR'a bağlı yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, belirtilen tarihlerde https://www.turkiye.gov.tr/" adresinden kayıtlarını yaptırabilecek. Öğrenciler ayrıca kazandıkları yurda giderek şahsen de kayıt olabilecek.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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