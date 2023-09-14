Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından açıklanan yurt başvuruları ile KYK yurt kayıt tarihi sorgulamaları yoğunlaştı. Peki, KYK yurt kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak? KYK taahhütname onayı nasıl yapılır, yurt kayıt ücreti ne kadar? İşte merak edilen bilgiler...