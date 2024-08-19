2024-2025 KYK yurt başvuruları için geri sayım başladı. YKS yerleştirme işlemleri tamamlandı. Tercih sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar üniversite kayıtlarını yapmaya başladı. Üniversite eğitimlerini farklı bir şehirde alacak olan öğrenciler ise KYK yurt başvuru tarihleri için GSB duyurularına odaklandı. KYK yurt başvuru ekranı e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Peki, 2024-2025 GSB KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?