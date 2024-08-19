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        Haberler Bilgi Yaşam KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2024-2025 KYK yurt başvuru ekranı erişime açıldı mı? Gözler GSB’de!

        KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2024-2025 KYK yurt başvuru ekranı erişime açıldı mı? Gözler GSB'de!

        2024 YKS tercih sonuçlarına göre bir programa yerleşen adayların üniversite kayıt işlemleri başladı. Akabinde ise 2024-2025 KYK yurt başvuru tarihleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Yaşadıkları ilden farklı bir şehirde üniversite kazanan öğrenciler, barınma ihtiyaçlarını karşılamanın yollarını arıyor. Bu kapsamda Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvurularının ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) duyuruları yakından takip ediliyor. Peki, 2024-2025 GSB KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2024 - 12:41 Güncelleme: 19.08.2024 - 19:39
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          2024-2025 KYK yurt başvuruları için geri sayım başladı. YKS yerleştirme işlemleri tamamlandı. Tercih sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar üniversite kayıtlarını yapmaya başladı. Üniversite eğitimlerini farklı bir şehirde alacak olan öğrenciler ise KYK yurt başvuru tarihleri için GSB duyurularına odaklandı. KYK yurt başvuru ekranı e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Peki, 2024-2025 GSB KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

        • 2

          2024-2025 KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

          2024-2025 KYK yurt başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Üniversite kayıt işlemleri 23 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek. KYK yurt başvurularının üniversitelere kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından başlaması bekleniyor.

          2023-2024 eğitim dönemi için KYK yurt başvuruları 29 Ağustos 2023 tarihinde başlamıştı.

          Konu ile ilgili GSB’den resmi bir açıklama gelmesi halinde detaylar haberimizde yer alacaktır.

        • 3

          KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          KYK yurt başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak duyuru sonrasında adaylar e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak başvuru işlemlerini tamamlayabilecek.

          e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.

          KYK YURT BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          2024-2025 KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

          2024-2025 KYK yurt ücretleri henüz belli olmadı.

          Ancak geçtiğimiz dönem yurt ücretleri; tip 1 ücreti aylık 345 TL, tip 2 aylık 405 TL, tip 3 aylık 480 TL, tip 5 aylık 510 TL ve tip 6 570 TL olarak ödenmişti.

          Bu yılki KYK yurt ücretleri açıklandığında haberimize eklenecektir.

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