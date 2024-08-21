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        Haberler Gündem Güncel Yayla evi kundaklandı: Yangında çift ile kuzenleri öldü, 3 kişi gözaltına alındı | Son dakika haberleri

        Yayla evi kundaklandı: Yangında çift ile kuzenleri öldü, 3 kişi gözaltına alındı

        Trabzon'un Araklı ilçesindeki Haçovit Yaylası'nda tek katlı bir evde yangın çıktı. İtfaiye ekibinin söndürdüğü yangında, Arif Altuntaş ile eşi Gülizar Altuntaş ve kuzenleri Kasım Altuntaş, hayatını kaybetti. Evi ateşe verdikleri belirtilen 3 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 12:35 Güncelleme: 21.08.2024 - 15:00
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        Yayla evi kundaklandı: Yangında çift ile kuzenleri öldü, 3 kişi gözaltına alındı
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        Trabzon'un Araklı ilçesindeki Haçovit Yaylası'nda Arif Altuntaş'a ait tek katlı evde sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevler kısa sürede tüm evi sararken, yoğun dumandan etkilenen Arif Altuntaş, eşi Gülizar ve akrabaları Kasım Altuntaş içeride mahsur kaldı.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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        Ekipler tarafından müdahale edilen yangın söndürülürken, 3 kişinin yanarak hayatını kaybettiği tespit edildi.

        Cenazeler, savcılık incelemeleri sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

        Yangınla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında evi yanıcı madde dökerek ateşe verdikleri değerlendirilen 3 kişi yakalanıp, gözaltına alındı.

        VALİLİKTEN AÇIKLAMA

        Trabzon Valiliği’nden de konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "İlimiz Araklı ilçesi Kayacık Mahallesine bağlı Haçovit Yaylasında bugün saat 06.40 sıralarında bir yayla evinde çıkan yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilmiş ve yangın söndürülmüştür. Yangının söndürmesini müteakip evde yapılan incelemede 3 şahsın yanarak vefat ettiği tespit edildi. İlk belirlemelere göre yangının kundaklama sonucu meydana geldiği tespit edilmiş ve olaya karıştığı değerlendirilen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Savcılığına bildirilen olayla ilgili detaylı inceleme başlatılmıştır"

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        Yangında ölenlerin isimleri ve fotoğrafları

        Arif Altuntaş

        Kasım Altuntaş

        Gülizar Altuntaş

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        #yangın
        #trabzon
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