Filistinli iş insanına kurşun yağdırmışlardı! 3 saldırganın yurt dışına kaçış anı ortaya çıktı

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Kağıthane'de Filistinli iş insanı Anas El Abd Qadir’in hayatını kaybettiği 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırının ardından yurt dışına kaçan 3 şüphelinin kaçış anlarına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre görüntülerde şüphelilerin saldırıdan hemen sonra kaçabilmek için yanlarına valizlerini aldıkları da görüldü.

Öte yandan saldırıda ağır yaralanan Fadı M.'nin araçtan kaçış anı da kameraya yansıdı

Kağıthane’de 18 Ağustos Pazar günü saat 22.20’de Filistinli iş insanı Anas El Abd Qadir’e yönelik silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda Anas El Abd Qadir hayatını kaybederken Eray K. ve Fadı M. yaralandı. REKLAM

Saldırının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında şüphelilere ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI Görüntülerde saldırıyı planlayan şüphelilerin bulunduğu evden ellerinde bavullarla inişi ve otoparkta araca binmeleri yer alıyor.

Şüphelilerin araçla caddeye doğru seyir halinde olduğu görüntülerin de yer aldığı kayıtta, bir viyadük altında araç değiştirdikleri de görülüyor.