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        Haberler Gündem Güncel Filistinli iş insanına kurşun yağdırmışlardı! 3 saldırganın yurt dışına kaçış anı ortaya çıktı - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Filistinli iş insanına kurşun yağdırmışlardı! 3 saldırganın yurt dışına kaçış anı ortaya çıktı

        İstanbul Kağıthane'de 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin yaralandığı Filistinli iş insanına silahlı saldırıda yeni bir gelişme daha yaşandı. Olayda dün Romanya'da yakalanan 3 şüphelinin yurt dışına kaçış anlarına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 12:49 Güncelleme: 21.08.2024 - 13:26
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        3 saldırganın yurt dışına kaçış anı!
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        Kağıthane'de Filistinli iş insanı Anas El Abd Qadir’in hayatını kaybettiği 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırının ardından yurt dışına kaçan 3 şüphelinin kaçış anlarına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

        DHA'nın haberine göre görüntülerde şüphelilerin saldırıdan hemen sonra kaçabilmek için yanlarına valizlerini aldıkları da görüldü.

        Öte yandan saldırıda ağır yaralanan Fadı M.'nin araçtan kaçış anı da kameraya yansıdı

        Kağıthane’de 18 Ağustos Pazar günü saat 22.20’de Filistinli iş insanı Anas El Abd Qadir’e yönelik silahlı saldırı düzenlendi.

        Saldırıda Anas El Abd Qadir hayatını kaybederken Eray K. ve Fadı M. yaralandı.

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        Saldırının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında şüphelilere ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

        YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

        Görüntülerde saldırıyı planlayan şüphelilerin bulunduğu evden ellerinde bavullarla inişi ve otoparkta araca binmeleri yer alıyor.

        Şüphelilerin araçla caddeye doğru seyir halinde olduğu görüntülerin de yer aldığı kayıtta, bir viyadük altında araç değiştirdikleri de görülüyor.

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