        Haberler Bilgi Gündem KYK yurt başvuru sonuç tarihi 2025-2026 : KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        KYK yurt başvuru sonuç tarihi: KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        2 Eylül'de başlayan KYK yurt başvuruları 6 Eylül tarihinde sona erdi. Belirtilen tarihte başvurularını e-Devlet üzerinden tamamlayan adaylar, KYK yurt başvuru sonuçları için gözünü, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamalarına çevirdi. Peki, KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2025-2026 KYK yurt sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2025 - 11:59 Güncelleme: 07.09.2025 - 11:59
        • 1

          KYK yurt başvuru sonuçları için geri sayım sürüyor. Başvuru sonuçlarında süreç 12 farklı kamu kurum ve kuruluşuyla koordineli biçimde öğrencilerin beyanları değerlendirilecek ve başvurular sonuçlandırılacak. Kesin kayıt sürecinin ardından yedek yerleştirmeler yapılacak. Peki, "KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte KYK yurt başvuru sonuç tarihi...

        • 2

          KYK YURT BAŞVURULARI SONA ERDİ!

          KYK başvuruları 2-6 Eylül tarihleri arasında tamamlandı.

        • 3

          KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netlik kazanmadı. KYK yurt başvuruları 6 Eylül tarihine kadar sürecek. KYK yurt başvuru sonuçlarının 15 Eylül kadar açıklanması bekleniyor. Resmi açıklama gelmesi durumunda haberimiz üzeriden öğrenebilirsiniz.

        • 4

          KESİN KAYIT VE YERLEŞTİRME

          KYK yurt sonuçlarının açıklanmasının ardından, yerleştirme ve kesin kayıt tarihleri ayrıca duyurulacak. GSB yurt kayıt işlemleri geçtiğimiz yıl 7 Eylül Cumartesi günü sona ermişti.

        • 5

          Bu yıl da KYK yurt kayıt sürecinin ekim ayı itibarıyla tamamlanması ve öğrencilerin yurtlara geçmesi bekleniyor.

