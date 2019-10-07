Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK),üniversite öğrencilerine geri ödemeli kredi imkanı sunarak öğrenim hayatı boyunca kolaylık sağlıyor. Fakat üniversite bitiminden sonra özellikle işsiz üniversite gençler KYK kredi borcunu ödemekte zorlanıyor. Son günlerde ortaya çıkan "KYK kredi borçları siliniyor mu?" haberleri de bu durumda olan vatandaşların en fazla merak ettiği konular arasında yer alıyor.

İşte KYK kredi borçlarıyla ilgili son gelişmeler...

KYK KREDİ BORÇLARI SİLİNİYOR MU?

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına yaz aylarında iletilmişti. Meclisin açılması ile birlikte bu kanun teklifinin görüşülmesi beklentisi, KYK borçlarını yeniden gündeme taşıdı. Ancak henüz bu kanun teklifi ile ilgili Melis'te somut bir adım atılmış değil.

KYK KREDİ BORÇLARI İÇİN SORU ÖNERGESİ MECLİS'TE

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Levent Gök, Türkiye’de Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarını ödeyemeyen öğrencilerin sayısının 5 milyona ulaştığını, 280 bin üniversite mezunu hakkında ise yasal işlem başlatıldığını ve öğrenim kredisi borcunu ödeyemeyen kişilerin maaşlarına haciz konulduğuna dikkati çekti.

Borcunu zamanında ödeyemeyen öğrencilere uygulanan faiz sebebiyle borçların giderek büyüdüğünü, borçluların ödeme yapabilmesinin imkansız hale geldiğini belirten CHP’li Gök “KYK borçlarının doğru bir yapılandırılma ile ödenebilir hale getirilmesi ve ekonomik kriz şartlarında ayakta kalmaya çalışan yeni mezunların banka hesaplarındaki blokelerin kaldırılması beklenmektedir” dedi.

Konuyu Meclis gündemine taşıyan Gök, Gençlik ve Spor Bakanı M. Muharrem Kasapoğlu’nun yanıtlaması için soru önergesi verdi. Ancak henüz bu soru önergesine de bir cevap verilmedi.