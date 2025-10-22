KYK ek yurt sonuçları açıklandı! GSB duyurdu! KYK ek yurt başvuru sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?
Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından alınan ek yurt başvuru sonuçları belli oldu. 13-17 Ekim tarihleri arasında tamamlanan 2025-2026 KYK ek yurt başvurularının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrilmişti. Ek yurt sonuçları ile öğrenciler yurtlara yerleşmeye hak kazanıyor. Peki KYK ek yurt başvuru sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?
KYK ek yurt sonuçları son dakika açıklandı. Ek yurtla birlikte binlerce öğrenci yurtlara yerleşmeyi bekliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama" adlı e-Devlet ekranı üzerinden sorgulayabilecek. Öğrencilerin yurt kayıt işlemleri için 23 Ekim Perşembe günü saat 23.00’e kadar süresi bulunuyor. İşte, KYK ek yurt sonuçları sorgulama sayfası
KYK EK YURT BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI
2025-2026 eğitim öğretim yılı KYK ek yurt başvuru sonuçları açıklandı.
Adaylar başvuru sonuçlarını, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama" adlı e-Devlet ekranı üzerinden sorgulayabilecek.
Üniversiteye ÖSYM tarafından ek kontenjan veya özel yetenek sınavı ile ilk defa yerleştirilen, yatay dikey geçiş yapan, lisansüstü (yüksek lisans/doktora) eğitim gören öğrenciler ile öğrenimini normal öğrenim süresi içerisinde tamamlayamayan veya bir yükseköğretim programından mezun olup ikinci üniversitesini okuyan öğrenciler, GSB Yurt başvuru sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.
EK YURT KAYITLARI BAŞLADI
Öğrencilerin yurt kayıt işlemleri için 23 Ekim Perşembe günü saat 23.00’e kadar süresi bulunuyor.
Süresi içerisinde kaydını tamamlamayan öğrencilerin yurt hakkı geçersiz sayılacağı için yurtlarda barınmak isteyen öğrencilerin bu süreyi kaçırmaması önem taşıyor.
Kayıt işlemleri, ilk kayıt ücretinin ödenmesi ve e-Devlet’te yer alan taahhütnamenin onaylanmasından oluşuyor.
EK YURT HAKKI KAZANANLAR İLK KAYIT ÜCRETİ ÖDEYECEK
Yurt hakkı kazanan öğrencilerin öncelikle ilk kayıt ücretini ödemesi gerekiyor.
İlk kayıt ücreti içerisinde güvence bedeli ve gün bazında yatak ücreti yer alıyor.
Öğrenciler ilk kayıt ücretini ödedikten sonra e-Devlet’te yer alan taahhütnameyi onaylayarak yurt kayıt işlemini tamamlamış oluyor.
Kayıt sürecinde sorun yaşayan öğrenciler 7/24 hizmet veren ALO GSB (444 0 472) veya KYK_Destek üzerinden yardım talep edebiliyor.
