KYK ek yurt sonuçları açıklandı! GSB duyurdu! KYK ek yurt başvuru sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?

KYK EK YURT BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI

2025-2026 eğitim öğretim yılı KYK ek yurt başvuru sonuçları açıklandı.

Adaylar başvuru sonuçlarını, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama" adlı e-Devlet ekranı üzerinden sorgulayabilecek.

Üniversiteye ÖSYM tarafından ek kontenjan veya özel yetenek sınavı ile ilk defa yerleştirilen, yatay dikey geçiş yapan, lisansüstü (yüksek lisans/doktora) eğitim gören öğrenciler ile öğrenimini normal öğrenim süresi içerisinde tamamlayamayan veya bir yükseköğretim programından mezun olup ikinci üniversitesini okuyan öğrenciler, GSB Yurt başvuru sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

EK YURT KAYITLARI BAŞLADI

Öğrencilerin yurt kayıt işlemleri için 23 Ekim Perşembe günü saat 23.00’e kadar süresi bulunuyor.

Süresi içerisinde kaydını tamamlamayan öğrencilerin yurt hakkı geçersiz sayılacağı için yurtlarda barınmak isteyen öğrencilerin bu süreyi kaçırmaması önem taşıyor.

Kayıt işlemleri, ilk kayıt ücretinin ödenmesi ve e-Devlet’te yer alan taahhütnamenin onaylanmasından oluşuyor.

EK YURT HAKKI KAZANANLAR İLK KAYIT ÜCRETİ ÖDEYECEK

Yurt hakkı kazanan öğrencilerin öncelikle ilk kayıt ücretini ödemesi gerekiyor.

İlk kayıt ücreti içerisinde güvence bedeli ve gün bazında yatak ücreti yer alıyor.

KYK EK YURT SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ