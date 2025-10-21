KYK ek yurt başvuru sonuçları 2025: KYK ek yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
KYK ek yurt başvuru sonuçları için heyecan dorukta. KYK ek kontenjan yurt başvuru sonuçları, GSB duyurusu ile e-Devlet üzerinden ilan edilecek. Öğrenciler 15-17 Ekim tarihleri arasında ek yurt başvurularını tamamladı. Şimdi gözler 'KYK ek yurt sonuçları açıklandı' duyurusuna çevrildi. Peki KYK ek yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
KYK'nın ilk ana yerleştirme sonuçlarının ardından ek yerleştirme (yedek) sürecinde başvuru sonuçları merak ediliyor. 17 Ekim’de sona eren ek yurt başvurularının ardından gözler sonuçlara çevrildi. İşte, KYK ek yurt başvuru sonuçlarına ilişkin bilgiler
KYK EK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK ek yurt başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. GSB/KYK, yedek yerleştirme (ek yurt) sonuçlarını genellikle başvuruların tamamlanmasının ardından kısa bir süre içinde açıklanması bekleniyor. Başvurular 15-17 Ekim tarihi arasında alındı. Önceki yıllara bakacak olursak KYK ek yurt sonuçları ortalama 3 ila 7 gün içerisinde açıklanabilir.
Her zaman gençlerin yanında olan ALO GSB (444 0 472) ve KYK_Destek, başvuru sürecinde yaşanabilecek sorunlarla ilgili gençlere hizmet vermeye devam ediyor.
