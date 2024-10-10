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        Haberler Bilgi Yaşam KYK bursu ne kadar, kaç TL? Lisans, yüksek lisans, doktora KYK burs ve kredi ücretleri 2024

        KYK bursu ne kadar, kaç TL? Lisans, yüksek lisans, doktora KYK burs ve kredi ücretleri 2024

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın açıklamasına göre KYK burs başvuruları 8 Ekim'de başladı ve 13 Ekim'e kadar devam edecek. Öğrencilere maddi açıdan destek sağlayan KYK burs ve kredi ücretleri lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için değişiklik gösteriyor. Peki KYK bursu ne kadar, kaç TL? Lisans, yüksek lisans, doktora KYK burs ve kredi ücretleri 2024

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2024 - 15:33 Güncelleme: 10.10.2024 - 15:38
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        • 1

          KYK burs ve kredi ücretleri gündeme geliyor. Öğrenciler, başvurularını 13 Ekim saat 23.59'a kadar e-Devlet sistemi üzerinden yapabilecek. Peki KYK bursu ne kadar, kaç TL? İşte, Lisans, yüksek lisans, doktora KYK burs ve kredi ücretleri hakkında detaylar

        • 2

          KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

          2024-2025 dönemi KYK burs ve kredi ücretleri henüz açıklanmadı. 2023-2024 eğitim öğretim yılında ise KYK bursu lisans öğrencileri için 2.000 TL, yüksek lisans için 4.000 TL, doktora öğrencileri için ise 6.000 TL olarak ödendi.

        • 3

          KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

          8 Ekim Salı günü başlayan KYK burs ve kredi başvuru işlemleri, 13 Ekim’de sona erecek.

          Öğrenciler, başvurularını 13 Ekim saat 23.59'a kadar e-Devlet sistemi üzerinden yapabilecek.

          KYK BURSU VE ÖĞRENİM KREDİSİ FARKI NEDİR?

          KYK bursu öğrenciye üniversitede eğitim gördüğü süre boyunca her ay verilen geri ödemesiz eğitim desteğidir. Öğrenim kredisi ise öğrenciye aynı şekilde üniversitede eğitim hayatı devam ederken 4 yıl boyunca verilir ancak üniversite bittikten sonra geri ödemesi vardır. Yani kısaca burslar geri ödemesiz, krediler ise geri ödemeli oluyor.

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