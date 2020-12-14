KYK bursları başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından merak konusu oldu. Burs almaya hak kazanan üniversite öğrencileri burslarının ne zaman yatacağını sorguluyor. Peki, KYK bursu ne zaman yatar? Kredi Yurtlar Kurumu'ndan konuyla ilgili açıklama geldi mi?

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Taahhütme onayı için son tarih olan 11 Aralık tarihinin de geride kalmasının ardından gözler bursların yatacağı tarihe çevrildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, taahhütnamesini onaylayan öğrencilere ekim ayını da kapsayacak şekilde geriye dönük toplu bir ödeme yapılacak. İlk ödeme ise ocak ayında yapılacak.

2020 2021 BURS VE KREDİLERİ NE KADAR?

2020 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 550 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1100 lira, doktora öğrencileri için ise 1650 lira. 2021 yılı için geçerli olacak olan tutarlar ise Ocak ayında belirlenecek.

BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NEREDEN ALINACAK?

Ziraat Bankası KYK kredi/burs hesabınıza ait Bankkart Genç’inizi teslim alacağınız tarihleri ve Şubeyi/Hizmet Noktasını T.C. Kimlik numaranız ile sorgulayarak öğrenebilirsiniz.

KYK kredi/burs hesabınız taahhütname onayından sonra açılacaktır. Bununla birlikte taahhütname onayından sonra Harçlık Avans ve Kredi Kartı başvurularınız değerlendirilecek olup sonuca ilişkin tarafınıza bilgi verilecektir.