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        Haberler Gündem KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2023 KYK burs/ kredi ve yurt başvuru tarihleri açıklandı mı?

        KYK burs/ kredi ve yurt başvuruları için geri sayım! 2023 KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 20 Temmuz'da açıklanırken adayların tercih süreci ise 27 Temmuz itibarıyla başlayacak. 8 Ağustos'a kadar devam edecek olan tercih sürecinin ardından KYK burs- kredi ve yurt başvuruları öğrencilerin gündeminde yer alacak. Yerleştirme işlemlerinin ardından öğrenciler okuyacakları bölgedeki KYK yurtlar için başvuru işlemlerine başlayacak. KYK yurt başvuruları geçtiğimiz yıl 24 Ağustos'ta başlamıştı. İşte 2023 KYK kredi-burs ve yurt başvuru tarihlerine ilişkin merak edilenler...

        Habertürk
        Giriş: 22.07.2023 - 13:59
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        • 1

          KYK burs/ kredi ve yurt başvuru tarihleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından araştırılmaya başlandı. 17-18 Haziran günlerinde düzenlenen YKS sınav sonuçları 20 Temmuz Perşembe günü ÖSYM Başkanlığı tarafından açıklanırken adayların tercih işlemleri de is 27 Temmuz ile 8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. YKS yerleştirme işlemlerinin ardından adayların gözü "KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru tarihleri belli oldu mu?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 burs ve yurt başvuru tarihlerine ilişkin merak edilen detaylar...

        • 2

          KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

          Geçtiğimiz sene KYK yurt başvuruları 24 Ağustos 2022 tarihinde başlamıştı. Bu sene de ilk yerleştirme işlemlerinin sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Ağustos ayının sonunda KYK yurt başvuru işlemlerinin başlaması bekleniyor.

        • 3

          KYK BURS/KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

          Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz eğitim-öğretim döneminde 15-17 Kasım 2022 tarihleri arasında alınmıştı.

          Bu yılki KYK burs ve kredi başvurularının da ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Kasım ayı içerisinde yapılması bekleniyor.

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