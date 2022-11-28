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KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 KYK burs ve kredi başvuru sonuç tarihi e-Devlet

KYK burs sonuçları için geri sayım devam ediyor!

KYK burs başvuruları sona erdi. Başvuruların sona ermesinin ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Sonuçlar ise e-Devlet üzerinden açıklanacak. İşte KYK burs ve kredi sonuç tarihi ile ilgili detaylar...

Giriş: 28.11.2022 - 15:17 | Güncelleme: ABONE OL

  • KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs başvuruları hatırlanacağı gibi geçen hafta bir gün süreyle uzatılmıştı. Başvuru süreci sona erdi. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen detaylar...

  • KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin resmi açıklama henüz gelmedi. Ancak geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları 10 Kasım'da sona ermiş, sonuçlar ise 15 Aralık 2021 tarihinde ilan edilmişti. Bu tarihler baz alındığında bu sene de başvuru sonuçlarının aralık ayının son haftasında açıklanması ön görülüyor.

    KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

     

  • KYK KREDİ VE BURS ÜCRETİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

    2022 yılı KYK kredi ve burs ücretleri şu şekilde:

    - Lisans öğrencileri 850 lira

    - Yüksek lisans öğrencileri 1700 lira

    - Doktora öğrencileri 2 bin 550 lira

  • KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    KYK burs ödemeleri kimlik numarasının son hanesine göre öğrencilere yatıyor. Bu seneki burs başvuruları tamamlandıktan ve sonuçlarının açıklanmasından sonra KYK tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara burslar yatmış olacak. KYK burs ve kredisi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10.günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.

     

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     TAAHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

    Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin belirlenen tarihe kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamıyor.

    Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrenciler anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle burs/kredi taahhütnamesi için veli onayını tamamlamalarının ardından kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayını gerçekleştirebilecek.

    15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne belgeleri ile giderek taahhütnamelerini onaylayabilecek.

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