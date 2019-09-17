KYK kredi ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? sorusu milyonlarca üniversite öğrencisinin gündeminde. Özellikle ilk kez bu sene üniversite eğitimine başlayan ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri KYK'dan burs veya kredi alarak, eğitim hayatları boyunca destek görmek istiyorlar. 2019 KYK burs ve kredi işlemlerine dair detaylar haberimizde.

KYK KREDİ - BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK'dan yapılan açıklamada Kredi/burs başvuruları da tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak.

KYK BURS VE KREDİSİ NE KADAR?

KYK burs ve kredi miktarı en son geçen sene zamlanarak 500 lira olmuştu. Bu seneki KYK burs ve kredi miktarı ile ilgili zam haberi henüz gelmedi.

KYK YEDEK YURT SONUÇLARI SORGULAMA

KYK yurtlarında konaklama için başvuran adayların sonuçları belli oluyor. Son olarak KYK dördüncü yedek yurt başvuru sonuçları KYK'nın resmi sitesinde adayların erişimine açıldı. Adaylar yurt sonuçlarını e-devlet ya da kimlik bilgileri ile giriş yaparak öğrenebilir.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

İLK KAYIT ÜCRETLERİ ZİRAAT BANKASI ÜZERİNDEN ÖDENECEK

Yurt hakkı kazanan öğrencilerin kendilerine verilen süre içerisinde öncelikle Ziraat Bankası şubelerinden, ATM’lerinden veya https://kyk.ziraatbank.com.tr/ adresinde yer alan E-ÖDEME ekranından ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekiyor. İlk kayıt ücreti içerisinde güvence bedeli ve yurt kimlik ücreti yer alıyor. Ödenmesi gereken ilk kayıt ücreti, T.C. kimlik numarasıyla ödeme ekranlarından sorgulama yapıldığında otomatik olarak ekrana çıkıyor.

İlk kayıt ücreti, öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösteriyor. Yerleştirme işlemini takip eden ay itibarıyla sadece aylık yurt ücreti ödenecek. Güvence bedeli ise bir defaya mahsus alınmakta olup yurttan kayıt sildirildiğinde iade ediliyor. KYK yurtlarının aylık ücretleri, 200 TL ile 340 TL arasında değişiyor. KKTC yurtlarında bu rakam 400 TL olarak uygulanıyor.

Süresi içerisinde ilk kayıt ücretini ödemeyen öğrencilerin yurt hakkı geçersiz sayılacak.