Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem KYK burs sonuçları sorgulama: KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs başvurularında son günler!

        KYK burs sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

        Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuru sonuçları binlerce adayın gündeminde yer alıyor. Başvurular devam ederken bir yandan da sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin sorgulamalar yoğunlaştı. İşte 2023 KYK burs başvuru sonuç tarihiyle ilgili merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2023 - 22:12 Güncelleme: 17.10.2023 - 22:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan başvurular devam ediyor. 19 Ekim'de sona erecek olan KYK burs başvuruları ile gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte "2023 KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?" sorularının yanıtı...

        • 2

          KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI SÜRÜYOR

          Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, KYK burs ve kredi başvurularının başladığını bildirmişti.

        • 3

          KYK BURS BAŞVURULARI SON TARİHİ NE ZAMAN?

          12 Ekim tarihinde başlayan KYK burs ve kredi başvuruları, 19 Ekim 2023 Perşembe günü saat 23.59'a kadar devam edecek.

        • 4

          KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          KYK burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz bilinmiyor. Ancak başvuruların biteceği 19 Ekim'den itibaren iki hafta içerisinde sonuçların açıklanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
        İsrail: Savaşın sonraki aşamasına hazırlanıyoruz
        İsrail: Savaşın sonraki aşamasına hazırlanıyoruz
        Mahmud Abbas 3 günlük yas ilan etti
        Mahmud Abbas 3 günlük yas ilan etti
        Irak ve Suriye tezkeresi kabul edildi
        Irak ve Suriye tezkeresi kabul edildi
        Erden Timur'dan Zaniolo açıklaması!
        Erden Timur'dan Zaniolo açıklaması!
        Soğuk havalara hazır olalım
        Soğuk havalara hazır olalım
        Fenerbahçe'yi bekleyen yoğun fikstür!
        Fenerbahçe'yi bekleyen yoğun fikstür!
        Çocukların kavgasına aileler karıştı: Ölü ve yaralılar var
        Çocukların kavgasına aileler karıştı: Ölü ve yaralılar var
        Fagioli'ye yasa dışı bahisten 7 ay men!
        Fagioli'ye yasa dışı bahisten 7 ay men!
        Bursa'daki uçak kazasında soruşturma tamamlandı!
        Bursa'daki uçak kazasında soruşturma tamamlandı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Lübnan'dan İsrail'e yeni saldırı
        Lübnan'dan İsrail'e yeni saldırı
        Elektronik sigara kullananlar dikkat!
        Elektronik sigara kullananlar dikkat!
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lübnan'da
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lübnan'da
        Yunanistan'daki kanlı pusuda detaylar netleşti!
        Yunanistan'daki kanlı pusuda detaylar netleşti!
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        İşte İstanbul’daki yabancı uyruklu abone sayısı
        İşte İstanbul’daki yabancı uyruklu abone sayısı
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        Habertürk Anasayfa