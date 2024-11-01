KYK BURS SONUÇLARI 2024-2025 | KYK burs sonuçları açıklandı mı, burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK BURS SONUÇLARI 2024-2025 | KYK burs sonuçları açıklandı mı, burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarında geri sayım sürüyor. KYK burs ve kredi başvuruları 12 farklı kurum tarafından değerlendirilmektedir. Belirtilen tarihlerde başvurularını tamamlayan üniversite öğrencileri, KYK burs sonuçları için Gençlik ve Spor Bakanlığı'dan gelecek son dakika açıklamalarını bekliyor. Peki, KYK burs sonuçları açıklandı mı, burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

REKLAM advertisement1

KYK burs sonuçlarının Kasım ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi “KYK burs sonuçları açıklandı” duyurusu geldiğinde detaylar haberimize eklenecektir.

REKLAM KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR? GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları GSB duyurusu ile ilan edilecek. Burs/kredi başvurusunda bulunan öğrenciler sonuçları, e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı burs/kredi sonuç sayfasından öğrenebilecek. Burs ya da öğrenim kredisi kazanan öğrencilerin, e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor. Sonuçlar açıklandığı zaman e-Devlet KYK burs sonucu sorgulama ekranı haberimizde aktifleşecektir. KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIR?

KYK burs ödemeleri kimlik numarasının son hanesine göre öğrencilere yatıyor. Bu seneki burs başvuruları tamamlandıktan ve sonuçlarının açıklanmasından sonra KYK tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara burslar yatmış olacak. KYK burs ve kredisi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10.günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor. TAAHHÜTNAME ONAYI NEDİR? Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin belirlenen tarihe kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamıyor.