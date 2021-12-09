Milyonlarca öğrencinin gözü kulağı KYK burs başvuru sonuçlarında. Öğrenciler KYK burs sonuçlarını TC kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet sayfasından sorgulayabilecek. KYK burs sonuçları açıklandıktan sonra taahhütname süreci başlayacak. Peki KYK burs sonuçları 2021 açıklandı mı?

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KYK kredi ve burs başvuru sonuçlarının Aralık ayı içerisinde açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili KYK kesin bir tarih belirtmedi, değerlendirme süreci devam ediyor. Öte yandan her yıl KYK burs sonuçlarının Aralık ayının son günlerinde açıklandığı biliniyor.

KYK BURS SONUCU SORGULAMA EKRANI

KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

KYK kredi ve burs başvuru sonuçlarının her an açıklanması bekleniyor. Sonuçlar https://sonuc.kyk.gov.tr/ adresinden ve e-Devlet kapısı üzerinden açıklanacak. Öğrenciler kimlik bilgileri ve e-Devlet şifresi ile KYK kredi ve burs başvuru sonuçlarını görüntüleyebilecek.

KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ NE KADAR?

KYK BURS MİKTARI NE KADAR?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün öğrencilere sağladığı aylık burs ve kredi ücretleri her yıl belirleniyor.

2021 yılı için belirlenen ücret lisansta aylık 650 TL, yüksek lisansta 1300 TL ve doktorada 1950 TL.